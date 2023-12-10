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Общество ,  
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Патриарх Кирилл наградил Колокольцева знаком храмостроителя

Патриарх Кирилл вручил главе МВД Колокольцеву знак храмостроителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и&nbsp;Владимир Колокольцев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Владимир Колокольцев (Фото: МВД России по г. Москве)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву знак храмостроителя, сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Это произошло после освящения и литургии в храме иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке.

Патриарший знак храмостроителя представляет собой крест, покрытый белой и обрамленный голубой эмалью. В центре знака — овальный медальон с позолоченным рельефным изображением храма Живоначальной Троицы. На обороте знака есть надпись «За строительство православных храмов» и номер награды.

«Ваша повседневная деятельность настолько важна в общегосударственном масштабе, что я в первую очередь стал говорить о ней. Но я хотел также поблагодарить вас и за этот храм Божий, потому что эта святыня восстановлена силами тех, кто действительно обороняет внутреннюю жизнь и спокойствие нашего народа», — сказал патриарх Колокольцеву. Он также передал храму икону Сергия Радонежского.

Замначальнику главка МВД по Москве — начальнику тыла Алексею Макарову вручили орден благоверного князя Димитрия Донского III степени, а руководителю строительной компании «Фагот» Куракулову — орден благоверного князя Даниила Московского III степени, добавили в пресс-службе.

В патриархии уточнили, что за икону обнаружил патриарх Кирилл
Общество
Патриарх Кирилл (справа)

Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке находится при главке МВД России по Москве. Каменный храм построили во второй половине XVII века, ранее на его месте стоял деревянный.

В начале 1930-х годов храм закрыли. Сначала там размещался архив управления московской милиции, в 1950-х годах здание передали Институту химической физики Академии наук СССР. В декабре 1997 года в храме возобновились регулярные богослужения, а в начале 2000-х он стал храмом при главке городского МВД, его начали реставрировать при участии Колокольцева.

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Теги
РПЦ патриарх Кирилл Владимир Колокольцев храм

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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