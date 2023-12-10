Патриарх Кирилл наградил Колокольцева знаком храмостроителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Владимир Колокольцев (Фото: МВД России по г. Москве)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву знак храмостроителя, сообщила пресс-служба Русской православной церкви. Это произошло после освящения и литургии в храме иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке.

Патриарший знак храмостроителя представляет собой крест, покрытый белой и обрамленный голубой эмалью. В центре знака — овальный медальон с позолоченным рельефным изображением храма Живоначальной Троицы. На обороте знака есть надпись «За строительство православных храмов» и номер награды.

«Ваша повседневная деятельность настолько важна в общегосударственном масштабе, что я в первую очередь стал говорить о ней. Но я хотел также поблагодарить вас и за этот храм Божий, потому что эта святыня восстановлена силами тех, кто действительно обороняет внутреннюю жизнь и спокойствие нашего народа», — сказал патриарх Колокольцеву. Он также передал храму икону Сергия Радонежского.

Замначальнику главка МВД по Москве — начальнику тыла Алексею Макарову вручили орден благоверного князя Димитрия Донского III степени, а руководителю строительной компании «Фагот» Куракулову — орден благоверного князя Даниила Московского III степени, добавили в пресс-службе.

Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке находится при главке МВД России по Москве. Каменный храм построили во второй половине XVII века, ранее на его месте стоял деревянный.

В начале 1930-х годов храм закрыли. Сначала там размещался архив управления московской милиции, в 1950-х годах здание передали Институту химической физики Академии наук СССР. В декабре 1997 года в храме возобновились регулярные богослужения, а в начале 2000-х он стал храмом при главке городского МВД, его начали реставрировать при участии Колокольцева.