МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика

На рязанском полигоне на этой неделе произошел взрыв, погиб один человек. Как позднее уточнили в МВД, на 40-м году жизни погиб командир регионального СОБРа, который принимал участие в командировках на Северный Кавказ

Алексей Ситников (Фото: МВД России)

Трагически погиб подполковник полиции, командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников, сообщило МВД. Ему было 39 лет.

«Был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях. Указом президента Российской Федерации награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также удостоен медалей МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», — сказано в сообщении.

Некролог опубликован 8 декабря, в сообщении МВД не содержатся подробности гибели Ситникова. Региональные издания, среди которых RZN.info, RG62.ru и YA62.ru, пишут со ссылкой на пресс-службу ведомства, что тот погиб при взрыве во время стрельб на полигоне в Дубровичах в Рязанской области, о котором прокуратура сообщила за день до публикации МВД — 7 декабря. Ведомство уточнило тогда, что там самопроизвольно сработало взрывное устройство, «один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», их имена, звания и должности не назывались. РБК обратился за комментарием в МВД России, региональное управление Росгвардии и СК.

Источник «Новой газеты — Рязань» уточнил, что трагедия произошла при стрельбе из гранатомета, стрелявший был без бронежилета, а двое стоявших рядом служащих его на себя надели. «В один из выстрелов гранатомет «плюнул»: вместо того чтобы лететь на несколько сотен метров, снаряд плюхнулся в двух-трех метрах и взорвался. Тому, что был без бронежилета, «прилетело» в сердце», — рассказал собеседник издания.

«Дубровичи» — авиационный полигон, о его создании Минобороны объявило в 2014 году. Там можно проводить стрельбу из авиапушек, пуски управляемых ракет, бомбометание. Ранее он использовался в том числе для проведения соревнований «Авиадартс».

