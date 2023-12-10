МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика
Трагически погиб подполковник полиции, командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников, сообщило МВД. Ему было 39 лет.
«Был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях. Указом президента Российской Федерации награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также удостоен медалей МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», — сказано в сообщении.
Некролог опубликован 8 декабря, в сообщении МВД не содержатся подробности гибели Ситникова. Региональные издания, среди которых RZN.info, RG62.ru и YA62.ru, пишут со ссылкой на пресс-службу ведомства, что тот погиб при взрыве во время стрельб на полигоне в Дубровичах в Рязанской области, о котором прокуратура сообщила за день до публикации МВД — 7 декабря. Ведомство уточнило тогда, что там самопроизвольно сработало взрывное устройство, «один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», их имена, звания и должности не назывались. РБК обратился за комментарием в МВД России, региональное управление Росгвардии и СК.
Источник «Новой газеты — Рязань» уточнил, что трагедия произошла при стрельбе из гранатомета, стрелявший был без бронежилета, а двое стоявших рядом служащих его на себя надели. «В один из выстрелов гранатомет «плюнул»: вместо того чтобы лететь на несколько сотен метров, снаряд плюхнулся в двух-трех метрах и взорвался. Тому, что был без бронежилета, «прилетело» в сердце», — рассказал собеседник издания.
«Дубровичи» — авиационный полигон, о его создании Минобороны объявило в 2014 году. Там можно проводить стрельбу из авиапушек, пуски управляемых ракет, бомбометание. Ранее он использовался в том числе для проведения соревнований «Авиадартс».