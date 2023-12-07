СК: сотрудник Росгвардии погиб во время стрельб на полигоне в Рязанской области

Силовик погиб при взрыве бомбы на полигоне в Рязанской области

Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения во время стрельб на полигоне в Дубровичах Рязанской области, сообщило следственное управление по региону. Как сообщила прокуратура региона, там самопроизвольно сработало взрывное устройство.

«Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — заявили в управлении СК.

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