 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Силовик погиб при взрыве бомбы на полигоне в Рязанской области

СК: сотрудник Росгвардии погиб во время стрельб на полигоне в Рязанской области
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения во время стрельб на полигоне в Дубровичах Рязанской области, сообщило следственное управление по региону. Как сообщила прокуратура региона, там самопроизвольно сработало взрывное устройство.

«Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — заявили в управлении СК.

Материал дополняется

Теги
Рязанская область полигон

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Названы предпочтения зумеров из российских мегаполисов при выборе жилья Недвижимость, 16:17
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 16:15
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 16:15
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 16:14
Офицера спецотряда «Рысь» арестовали по делу банды 90-х Общество, 16:11
Суд продлил Стрелкову арест на полгода Политика, 16:10
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
МОК не увидел ложных обвинений в претензиях WADA к правительству России Спорт, 16:03
Путин заявил о выборе нужного направления развития, несмотря на ставку ЦБ Экономика, 16:03
Силовик погиб при взрыве бомбы на полигоне в Рязанской области Общество, 16:02
«МегаФон» стал лауреатом премии «Компания будущего — 2023» Пресс-релиз, 15:59
Зачем промышленным корпорациям устойчивое развитие Отрасли, 15:56
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 15:56
Модный квартал вместо фабрики: как переосмысляют промышленное наследие РБК Недвижимость, 15:54