Аэропорт Саратова временно прекратил работу из-за инцидента с Як-42

Прием и отправку самолетов из аэропорта Саратова пришлось временно приостановить после ЧП с самолетом Як-42, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления днем 14 июля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Саратовские авиалинии» — оператора аэропорта.

В соответствии с онлайн-табло аэропорта задержан вылет из Саратова самолетов S7 и «Аэрофлота», которые должны были отправиться в Москву. Рейс в Сургут задержан до прибытия нового самолета.

Задержан прилет в Саратов самолета «Аэрофлота» из Шереметьево.

Возобновилась работа аэропорта около 21:25 мск. Тогда в Саратове сел самолет, прибывший из Москвы.

Вечером 14 июля в саратовском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Як-42, прибывший из Сургута. На его борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.