Петербургский «Метрострой» сообщил о задержании своего гендиректора

Гендиректор петербургского ОАО «Метрострой» Николай Александров был задержан, сообщается на сайте компании.

«Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Нам неизвестно с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения», — говорится в сообщении.

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