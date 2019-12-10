Общество , 10 дек, 16:06
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Петербургский «Метрострой» сообщил о задержании своего гендиректора
Гендиректор петербургского ОАО «Метрострой» Николай Александров был задержан, сообщается на сайте компании.
«Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. Нам неизвестно с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения», — говорится в сообщении.
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