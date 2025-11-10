Адвокат сообщила об уголовном деле об угрозе убийством Долиной

Об угрозах убийством певице Ларисе Долиной возбудили уголовное дело. Кроме того, суд рассмотрит дело об афере с ее квартирой в закрытом режиме, сообщил адвокат артистки

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством народной артистке России Ларисе Долиной, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката певицы.

«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — сообщила адвокат.

По словам защиты Долиной, Балашихинский суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит дело об афере с квартирой артистки. На скамье подсудимых сотрудница одной из московских библиотек Анжела Цырульникова, уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев — ранее судимые — а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа, пишет ТАСС.

Летом 2024 года Долина сообщила, что продала свою квартиру стоимостью более 130 млн руб. под влиянием мошенников. Они убедили певицу перевести сбережения на «безопасные счета» для защиты от мнимых угроз.

В марте 2025-го суд в Москве вернул Долиной квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки. Лурье подала кассационную жалобу на решение о возврате квартиры Долиной.

В ноябре суд решил, что певица не могла осознать, что делает, когда продавала свою квартиру в центре Москвы по указке мошенников.