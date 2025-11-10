 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой

SuperJob: в России медики и программисты больше всего довольны своей работой
Опрос SuperJob показал, что в России больше всех своей работой довольны медики и программисты. Этот показатель также связан с уровнем зарплаты. При этом больше всего не уверенных в своем выборе наблюдается среди тех, кто младше 35
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Больше всего своей работой довольны медики и программисты, меньше всего — охранники, продавцы и курьеры, следует из исследования SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Высокие показатели удовлетворенности работой также у медицинских сестер (59%), водителей (58%) и HR-менеджеров (57%).

В общей сложности 45% опрошенных россиян ответили, что они удовлетворены своим профессиональным выбором и сделали бы его снова. Другую сферу деятельности предпочел только каждый третий (35%) респондент, а каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше, чем среди женщин: 48% против 43% соответственно. Среди россиян с высшим образованием 44% заявили, что довольны развитием карьеры. Среди тех, у кого среднее профессиональное образование, положительно ответили 40%.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 41%, следует из исследования. Среди 35–45-летних этот показатель выше и составляет 47%, а среди респондентов от 45 лет — 51%.

Кризис середины карьеры. Почему работа делает нас несчастными к 40 годам
Образование
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб. (57%).

В опросе приняли участие 5 тыс. россиян старше 18 лет с опытом работы. Он был проведен в 879 населенных пунктах по всей стране со 2 сентября по 5 ноября.

В октябре результаты исследования SuperJob показали, что наиболее остро проблема нехватки персонала ощущается в медицине и строительстве, также о ней говорят представители сфер продаж, услуг и логистики. О дефиците работников сообщили 78% компаний (для сравнения: 81% в 2024 году и 86% в 2023-м), не испытывают такой проблемы только 16% респондентов.

Валерия Доброва
опросы профессии Исследование Россия Superjob

