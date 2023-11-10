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В США предупредили о сокращении численности населения к 2100 году

Бюро переписи населения США: к 2100 году численность населения страны сократится
В США ожидают, что в 2080 году численность населения страны достигнет пика в 370 млн человек, а затем начнет снижаться и к началу века составит 366 млн. В 2022 году ее оценивали в 333 млн
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Численность населения США в 2080 году перестанет расти, а к началу следующего века начнет сокращаться, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз американского Бюро переписи населения.

Издание отмечает, что сокращение численности населения в стране фиксировали только один раз — в 1918 году, когда была пандемия испанского гриппа и шла Первая мировая война.

По оценкам бюро, население США достигнет пика в 370 млн человек, а затем пойдет на убыль и к 2100 году снизится до 366 млн (по состоянию на конец 2022 года она составляла 333,2 млн). В прогнозе учтены данные о снижении рождаемости и росте смертности. В 2022 году уровень рождаемости в США был примерно на 19% ниже, чем в 2007 году; уровень смертности — на 9% выше, чем в 2019 допандемийном году. К 2038 году, полагают в бюро, смертность превысит рождаемость.

По данным Центров по контролю за заболеваниями США (CDC), уровень рождаемости в стране в период с 2007 по 2022 год снизился с 14,3 на 1000 человек до 11,1, или почти на 23%, передавал Axios. Число новорожденных незначительно выросло в 2022 году по сравнению с предыдущим: с 3,66 млн детей до 3,67 млн.

Численность населения будет зависеть и от миграции — без высокого притока мигрантов рост населения к концу века невозможен при сохранении нынешних уровней смертности и рождаемости. Почти во всех сценариях, которые рассмотрело бюро, миграция является наиболее значимым фактором изменения численности населения. Специалисты ожидают, что, если она прекратится полностью, к 2100 году население США сократится до 226 млн человек. Если приток мигрантов продолжится, оно может достичь 435 млн.

В 2020 году ученые из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле представили прогноз, по которому пик численности населения Земли придется на 2064 год и составит 9,6 млрд человек, а к концу века она снизится до 8,8 млрд. В ноябре 2022 года население Земли, по оценке ООН, превысило 8 млрд человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
численность населения США рождаемость смертность демография миграция
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