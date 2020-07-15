Ученые предупредили о сокращении населения Земли к концу века

По данным американских исследователей, в 2064 году население мира достигнет пика и составит 9,7 млрд человек, а к 2100 году снизится до 8,8 млрд. В 20 с лишним странах, в том числе Японии, население сократится более чем на 50%

Фото: Amir Cohen / Reuters

Численность населения Земли достигнет пика после середины столетия, а затем начнет сокращаться. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Университета Вашингтона в Сиэтле. Исследование опубликовал научный журнал The Lancet.

Авторы доклада изучили, как в течение нескольких лет менялся суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину), и пришли к выводу, что он снижается. Если в 1950 году этот показатель во всем мире составлял 4,7, то в 2017 году упал почти вдвое — до 2,4.

Если коэффициент падает ниже 2,1, численность населения начинает уменьшаться, отмечают исследователи. К 2100 году, по прогнозу ученых, он опустится ниже 1,7, передает Би-Би-Си.

По оценкам института, пик численности населения придется на 2064 год и составит 9,6 млрд человек. К концу века, как ожидают ученые, численность снизится до 8,8 млрд.

Демографы полагают, что к 2100 году коэффициент рождаемости станет недостаточным для роста населения в 183 из 195 стран. Авторы связывают этот фактор с ростом уровня образования женщин во всем мире, а также с распространением средств контрацепции.