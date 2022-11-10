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Крематории оценили угрозу закрытия из-за санкций

Крематорий в Воронеже приостановил работу из-за нехватки комплектующих для чешской печи вследствие санкций. Опрошенные РБК представители других крематориев заявили, что большинство запчастей уже давно производится в России
Фото: АО «ВПБ»
Фото: АО «ВПБ»

Приостановка работы воронежского крематория из-за отсутствия комплектующих для чешской кремационной печи стало следствием недостатка опыта руководства крематория, однако проблема может быть оперативно решена, заявил РБК директор новосибирского крематория Борис Якушин.

Воронежский крематорий приостановил прием заявок на кремацию 8 ноября. Там объяснили, что из-за санкций стало невозможным приобрести комплектующие для кремационной печи чешского производства Tabo-CS.

«У нас стоят две чешских печи, точно такие же, как в воронежском крематории, но, единственное, годами более раннего выпуска. Просто воронежский крематорий менее опытный. И ту ситуацию, которая у них сложилась, мы прошли в пандемийное время. <...> Вопрос решаемый, думаю, что они в ближайшую неделю-полторы все сделают там», — заявил Якушин.

По его словам, в новосибирском крематории проблем с чешским производителем нет. «Если в начале был политический контекст, это же голландская компания, и они не могли сотрудничать с нами, а уже летом стало понятно, что чехи хотят с нами сотрудничать, например, калининградский крематорий. В ближайшее время крематорий запустится в Калининграде», — отметил он.

Директор новосибирского крематория уточнил, что сегодня не все поставки идут напрямую из Чехии в Россию — часть идет через «Реново-Сервис» (компания из Санкт-Петербурга по продажам и ремонту промышленных печей, представитель Tabo-CS в России и Белоруссии. — РБК).

В администрации крематория в Ростове-на-Дону сообщили РБК, что давно начали ремонтировать произведенные в Чехии и Англии печи самостоятельно. «Мы давно ремонтируем их сами, как только их с гарантии сняли, очень дорого их стало сюда приглашать, наши специалисты делают сами все. Мы уже все сделали под российский стандарт. Они периодически ломаются, мы лет 8 делаем сами. Мы сами заказываем, вытачиваем — все делаем сами, на ростовском производстве делаем», — указали там.

Директор «Реново-Сервис» Александр Тенешев, в свою очередь, назвал «полной чушью» влияние санкций на работу крематория в Воронеже, поскольку основные детали уже давно производятся в России. «Основные детали для ремонта производятся на сегодняшний день на территории Российской Федерации. Какие-то сложные элементы системы управления вполне реально поставляются в Россию нашей компанией. Самое главное здесь придерживаться графика ремонта. Если у кого-то ломается печь, а люди не осуществляли в течение длительного времени профилактику, не было обращений к нам, то на следующий день приехать и отремонтировать я не смогу. Здесь надо придерживаться рекомендаций представителей и определенных графиков», — подчеркнул Тенешев.

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Он отметил, что в Воронеже речь идет именно о плановом ремонте, который «затянулся» из-за несогласованности сроков, а не в следствии западных санкций.

В пресс-службе «Ритуала» заявили РБК, что подведомственные ГБУ крематории, благодаря регулярной модернизации оборудования, работают в штатном режиме. «В 2016 году было принято решение об автономизации технического обслуживания крематориев, включая планомерные замены зарубежных комплектующих для существующих печей на российские…. Для обслуживания и ремонта кремационного оборудования создана ремонтно-строительная служба, обеспечивающая автономность, при выполнении соответствующих работ. Также обеспечен запас строительных материалов и механизмов, позволяющий проводить ремонт кремационных печей без ожидания поставок оборудования», — сообщили в пресс-службе «Ритуала». В ГБУ отметили, что этот подход, в том числе «позволил без производственных и клиентских очередей пройти период возросшей нагрузки во время пандемии».

Говоря о приостановке работы, в Воронежском крематории подчеркивали, что прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно. Там добавили, что к ремонту привлекают как российских специалистов, так и представителей чешской компании.

Пресс-секретарь Воронежского похоронного бюро Валентина Усманова позже уточнила в разговоре с РБК, что по результатам диагностики на кремационной линии требуется частичный ремонт блока основной камеры и замена одного из модулей системы. При этом она отметила, что консультанты продолжают вести прием посетителей; осуществляется прием заявок и подписание договоров на размещение урн в действующий колумбарий на территории крематория.

Причиной выбора чешской печи Усманова назвала ее «экологичность». «Оборудование Tabo установлено в большинстве крематориев России», — отметила она.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Анастасия Серова Анастасия Серова, Илья Пламенев Илья Пламенев
крематории Воронеж санкции Чехия Ритуал
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