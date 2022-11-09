Крематорий в Воронеже приостановил работу из-за проблем на фоне санкций

В крематории установлена печь чешского производства, из-за санкций не удается закупить оборудование для ее ремонта. Печи того же производителя работают и в других российских крематориях

Печь воронежского крематория (Фото: Крематорий (ПАО "ВПБ") / Вконтакте)

Крематорий в Воронеже приостановил работу из-за поломки кремационной печи, закупить комплектующие для ее ремонта не могут из-за санкций, сообщают «Вести Воронеж».

В крематории используют чешскую печь Tabo CS. На ней необходимо провести частичный ремонт основной камеры и заменить один из модулей системы.

«Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям», — сообщали в крематории. Там добавили, что на данный момент к ремонту привлекают как российских специалистов, так и представителей чешской компании.

В крематории отметили, что выбрали чешскую печь, поскольку она экологична и безопасна. Из информации на сайте Tabo CS следует, что печи этой компании используются и в других российских крематориях — например, в Новосибирске, Хабаровске, Сургуте, Барнауле, Ростове-на-Дону и других городах.

Крематорий в Воронеже работает с 2020 года. Услуга кремации стоит 34 тыс. руб., в эту стоимость включены также приобретение гроба, капсулы и других ритуальных принадлежностей, доставка тела, оформление документов и т. д. Площадь крематория - более 1 тыс. кв. м, родственники в специальном зале могут наблюдать за загрузкой гроба в кремационную печь.

ЕС ввел против России несколько пакетов санкций, в них входил запрет в том числе на поставки различного высокотехнологичного оборудования, например, для авиаотрасли, энергетики, электроники, геологоразведки и других сфер.