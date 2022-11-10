Ученые оценили угрозу «климатического ада» для России

ООН предупредила об угрозе затоплений из-за изменений климата. Ведущие российские климатологи уверены, что масштабной угрозы для страны нет, но возможно затопление прибрежных территорий, в том числе пляжей Калининградской области

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На конференции по изменению климата COP-27, которая прошла на минувшей неделе в египетском Шарм-аль-Шейхе, к ее участникам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он в частности предупредил, что в связи с глобальным потеплением тают ледники, и уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 30 лет назад.

Земля из-за повышения глобальной температуры находится на пути к «климатическому аду», предупредил генсек ООН. В текущем году среднемировая температура будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (вторая половина XIX века), Гутерриш отметил, что изменения климата происходят «с катастрофической скоростью» и планета «посылает сигнал бедствия».

Выступление главы ООН дало повод вновь говорить об угрозе затопления прибрежных территорий. Wall Street Journal опубликовала материал об угрозе затопления территорий в странах Карибского бассейна и островных государства Тихого океана. Теоретически рост уровня моря может грозить и России, чья береговая линия составляет порядка 37 тыс. км. Однако опрошенные РБК эксперты считают, что действительной серьезной опасности для российского побережья пока нет.

Так, замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимир Семенов указывает, что в реальности наиболее сильное воздействие происходит на береговую линию в Арктике, где эта линия состоит из вечной мерзлоты, и поднятие уровня воды в море накладывается на таяние вечной мерзлоты. Там действительно происходит эрозия берегов по несколько метров в год.

«Есть опасность для побережья Балтийского моря, где у нас Калининградская область. В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров. Это будет означать, что на пологих пляжах береговая линия может сместиться на сотни метров. К поднятию уровня воды добавляется высота волн, которую также нужно учитывать», — сказал он. По мнению Семенова, на черноморском побережье подъем будет не так заметен, поскольку он не такое пологое.

Схожего мнения придерживается и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Олег Анисимов. По его словам, процесс поднятия уровня воды достаточно медленный. «В экстремальном сценарии эмиссии парниковых газов прогнозируется подъем на 60-100 см к концу века по отношению к современному, в более мягких сценариях — на 30-50 см. Это может быть ощутимо для прибрежных городов и поселков», — сообщил он в беседе с корреспондентом РБК.

По мнению Анисимова, теоретически подъем уровня моря может коснуться Мурманска, Архангельска и Санкт-Петербурга. Однако здесь надо учитывать в том числе и геологические факторы. «Например, в Петербурге это происходит из-за того, что более 10 тысяч лет назад растаял покрывавший огромную территорию Скандинавский ледник, «вжавший» геологическую плиту вглубь. Считается, что все восточное побережье Ботнического залива, где расположен Петербург, все еще поднимается со скоростью 5–9 мм/год, что почти вдвое больше, чем современный рост уровня моря, составляющий 3-4 мм/год. Но при этом побережье южной Балтики опускается на 1,5 мм/год, и для Таллина, например, это усиливает неблагоприятные последствия», — считает ученый.

«Каковы бы ни были последствия увеличения уровня моря, процесс этот медленный и есть время на адаптацию, тем более что существуют эффективные инженерные решения. Голландия давно живёт за дамбами, Схипхол (аэропорт Амстердама) ниже уровня моря на 5 метров, и ничего, работает», — указывает эксперт.

При этом Анисимов отметил такую проблему, что климатические риски в России изучены плохо. «Этим нужно заниматься, чтобы не присоединяться вслепую к различным международным соглашениям по климату, как это сейчас происходит, а ориентироваться на выгодные для страны и научно обоснованные предельные уровни изменения климата», — заключил эксперт.

Координатор проектов по климату и энергетике российского Greenpeace Полина Каркина согласна с тем, что меры адаптации к повышению уровня моря будут предприняты. «Возможные затопления и размытие берегов предусматриваются в стратегии Санкт-Петербурга, здесь также находятся защитные сооружения через Невскую губу с воротами, закрывающимися при угрозе возникновения штормовых нагонов, — единственное такого рода защитное сооружение в России». Однако, как отметила эколог в разговоре с корреспондентом РБК, «это не означает, что адаптироваться можно до бесконечности и особенно в ситуации, если рост уровня моря достигнет нескольких метров».

«Сегодня глобальный уровень моря растет со скоростью около 4,4 мм в год. При этом настораживает тот факт, что скорость роста увеличивается (в 90-е она была вдвое ниже — 2,1 мм в год). Это можно связать с усилением таяния льда и общим ускорением климатического кризиса в ситуации, когда глобальные выбросы парниковых газов не сокращаются с необходимой скоростью. Росгидромет пока не прогнозирует полное затопление каких-либо территорий России в обозримой перспективе, но подъем уровня моря угрожает населению и инфраструктуре городов, расположенных на побережьях на небольшой высоте над уровнем моря», — говорит эксперт. Она подчеркивает, что риск представляет не само по себе повышение уровня море, а его сочетание с другими последствиями изменения климата, такими как экстремальные погодные явления. Более частые и сильные штормы в прибрежных районах в сочетании с повышением уровня моря будут приводить к тому, что вода будет уходить все дальше на берег и вызывать больше жертв и разрушений.