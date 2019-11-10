В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ

В Боливии сторонники оппозиции ворвались в здание, где расположены редакции государственной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и национального телеканала Bolivia TV (BTV), и захватили контроль над этими СМИ. Об этом в Twitter сообщил президент страны Эво Моралес
«Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые методами угроз и запугивания вынудили журналистов прекратить свою работу», — написал он.
Как отметил глава государства, оппозиция заявляет о том, что она защищает демократию, однако, по его мнению, протестующие действуют с позиции диктатуры.
Министерство связи Боливии осудило произошедшее. «Мы осуждаем угрозы, запугивание и психологические воздействия на почве политической ситуации против журналистов, которые должны информировать население», — говорится в сообщении.