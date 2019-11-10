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В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ
Протестующие против переизбрания президента Эво Моралеса захватили редакции телеканала Bolivia TV и радиостанции Red Patria Nueva, полностью прервав их работу
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Боливии сторонники оппозиции ворвались в здание, где расположены редакции государственной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и национального телеканала Bolivia TV (BTV), и захватили контроль над этими СМИ. Об этом в Twitter сообщил президент страны Эво Моралес

«Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые методами угроз и запугивания вынудили журналистов прекратить свою работу», — написал он.

Как отметил глава государства, оппозиция заявляет о том, что она защищает демократию, однако, по его мнению, протестующие действуют с позиции диктатуры.

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Министерство связи Боливии осудило произошедшее. «Мы осуждаем угрозы, запугивание и психологические воздействия на почве политической ситуации против журналистов, которые должны информировать население», — говорится в сообщении.

Директор Bolivia TV Мигель Торрихо рассказал, что протестующие полностью заблокировали здание телеканала и вынудили сотрудников покинуть его.

Руководитель RPN Иван Мальдонадо сообщил «РИА Новости», что протестующие удерживали сотрудников радиостанции около двух часов, угрожая уничтожить оборудование, если журналисты не прекратят свою работу.

Протесты в Боливии начались на фоне прошедших президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов. В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.

Моралес, комментируя происходящее в стране, заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой. В пятницу, 8 ноября, к протестам присоединились полицейские в нескольких городах страны. К настоящему моменту жертвами столкновений и беспорядков стали по меньшей мере три человека, пострадали почти 400 человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Боливия, оппозиция
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