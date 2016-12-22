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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали девять человек
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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали девять человек
Общество, 06:34
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Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали девять человек

В результате крупных лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере девять человек, передает NBC со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонею.

По его словам, лишь одна жертва была обнаружена внутри жилого дома. Тела остальных погибших удалось обнаружить в салонах автомобилей или на улицах.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Шериф уточнил, что все жертвы найдены в городе Парадайс, который был полностью эвакуирован. К настоящему моменту, как отметил Хонея, поступило 35 сообщений о пропавших без вести.

В пожарно-спасательной службе штата заявили, что лесные пожары уничтожили более 6,5 тыс. домов, среди них 6 453 жилых сооружения и 260 коммерческих зданий.

Телеканал Fox сообщает, что президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за природных пожаров.

Теги: лесные пожары , погибшие , Калифорния , Дональд Трамп , режим ЧС
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