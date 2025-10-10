Депутат из Петербурга Малькевич стал фигурантом дела о хищении

Дело связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которым с 2021 по 2023 год руководил Малькевич. По делу задержан также блогер Николай Камнев, известный как «Фима Психопат»

Александр Малькевич (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Петербургский депутат Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, соответствующее ходатайство зарегистрировано, сказали РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Собеседник РБК уточнил, что депутату вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст 159 УК).

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по делу о хищении денег у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, проходят пятеро обвиняемых. «Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети Интернет», — заявила Петренко. Представитель фонда работу не выполнил, а представил для оплаты фиктивные документы. Руководство агентства, зная об этом, подписало их и перечислило фонду 37,2 млн руб. Похищенные средства были фиктивно перечислены на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичены, сообщила представитель СК.

Малькевич с января 2021 года по сентябрь 2023-го был генеральным директором АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург»), пишет «Фонтанка». Контракты были заключены с компанией блогера Николая Камнева, известного как «Фима Психопат», на медиасопровождение деятельности петербургской администрации. Камнев был задержан 10 октября. Среди задержанных по делу также — глава Центра управления регионом Елена Никитина и ее муж Сергей Кожокар, замгендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров.

Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», — петербургский блогер, который стал широко известен в начале 2000-х. Камнев прославился как автор заказных постов, часто критикующих оппозицию. Позднее он работал руководителем издания «Город+», а также был связан с компаниями, получавшими контракты на продвижение государственных структур в соцсетях.

Сам Малькевич рассказал изданию, что проходит по делу свидетелем и дал подписку о неразглашении информации.

Александр Малькевич — депутат петербургского Заксобрания и экс-глава телеканала «Санкт-Петербург. Малькевич также руководил сайтом USA Really — дочерним проектом Федерального агентства новостей (ФАН), входившим в медиагруппу «Патриот» покойного Евгения Пригожина. Медиахолдинг был ликвидирован после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» и гибели Пригожина при крушении самолета в Тверской области летом 2023 года.

В 2017 году РБК публиковал расследование о «фабрике медиа» Пригожина, выросшей из «фабрики троллей» — сети фейковых аккаунтов, созданной для массового размещения комментариев и постов в соцсетях. В нее входили ФАН, «Экономика сегодня», «Народные новости» и другие ресурсы. В октябре 2019 года они образовали медиагруппу «Патриот». Ее фактическим руководителем стал Илья Горбунов, а с 2020-го он руководил «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина телеграм-каналами. В мае этого года суд в Петербурге приговорил Горбунова к десяти годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве и незаконном обороте наркотиков. По версии обвинения, он просил 4 млн руб. у Малькевича за непубликацию компромата.