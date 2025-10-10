В Петербурге задержали главу Центра управления регионом
В Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину. Об этом сообщают ТАСС и издание MR7 со ссылкой на источники.
«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», — сказал собеседник агентства.
По данным ТАСС, Никитину доставили в Москву, где продолжатся следственные действия, а ей изберут меру пресечения.
MR7 отмечает, что Никитина может являться фигурантом дела о растратах.
Центр управления регионом был создан в 2020 году.
Материал дополняется
