В Петербурге задержали главу Центра управления регионом

Елена Никитина (Фото: slypet / VK)

В Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину. Об этом сообщают ТАСС и издание MR7 со ссылкой на источники.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, Никитину доставили в Москву, где продолжатся следственные действия, а ей изберут меру пресечения.

MR7 отмечает, что Никитина может являться фигурантом дела о растратах.

Центр управления регионом был создан в 2020 году.

Материал дополняется