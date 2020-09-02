В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая»

Александр Прико (Фото: yuriy_shatunov / Instagram)

В Санкт-Петербурге в возрасте 46 лет ушел из жизни экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико. Об этом в Instagram сообщил другой бывший участник группы, певец Юрий Шатунов.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю», — написал бывший участник коллектива.

Как сообщали «Известия» в августе, Прико был госпитализирован с характерными симптомами коронавируса, однако анализы показали отрицательный результат. Супруга музыканта Елена говорила, что у него был рак.

Материал дополняется