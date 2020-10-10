Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 октября

Очередной рекорд по заболеваемости в России, Собянин призвал москвичей «продержаться несколько месяцев», в Петербурге продлили ограничения — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели почти 1,3 млн человек (плюс 12 846 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,4 тыс. человек (плюс 197 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до 29 ноября ограничения, введенные в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В России 10 октября поставлен рекорд по числу новых заражений коронавирусом за все время пандемии. В Кремле предупредили, что, если ситуация с коронавирусом будет усложняться и дальше, это станет поводом для обсуждения возможных новых мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов.

Власти Москвы изучают возможность закрытия всех баров, ночных клубов и караоке для борьбы с распространением коронавируса. Обычные кафе и рестораны при этом закрывать не планируют, только «питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», говорят собеседники РБК. Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что речь о закрытии баров, ночных клубов и караоке в Москве на фоне роста числа зараженных коронавирусом пока не идет.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы «продержаться несколько месяцев» до начала всеобщей вакцинации. По его словам, люди устали от ограничений, введенных из-за эпидемии, но ждать осталось недолго. «Следующая неделя будет во многом решающей», — заверил мэр.

Через три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса можно отказаться от ношения маски, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — пояснил глава научного центра.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 36,36 млн, из них более 1,05 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 36,9 млн человек, из них почти 1,07 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия ( 900 тыс.).

Дональд Трамп выступит на митинге спустя десять дней после заражения COVID. Американский президент проведет митинг в Сэнфорде, штат Флорида, 12 октября. В четверг Трамп закончил лечение от коронавируса и вернулся из госпиталя в Белый дом

В Китае, откуда началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, регистрируют всего несколько десятков новых заражений за сутки, а общее число заболевших за десять месяцев едва превысило 85 тыс. человек. По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, это не связано в манипуляцией статистикой. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович одной из причин назвала дисциплину.

«Я думаю, что тут играют роль сразу несколько факторов. Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию «трех Т» (traffic, testing, tracing) строго выполняет. Для Китая в целом дисциплина поведения населения в целом характерна куда больше, чем для стран Европы и нас в том числе», — сказала она.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Власти Британии назвали пабы и рестораны очагами распространения COVID. Более 30% случаев заражения коронавирусом в стране на протяжении последних недель среди молодежи до 30 лет связаны с посещением пабов и ресторанов, заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти. По его словам, если к этим цифрам добавить заболевших COVID-19 сотрудников заведений общепита, то на рестораны и кафе приходится до 40% всех подтвержденных случаев среди молодых людей.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.