В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом

Глава одного из департаментов уверен, что подогревать дороги удастся на Камчатке. В «Автодоре» подобные проекты считают невыгодными

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков рассказал журналистам, что верит в то, что в стране появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов. По его словам, у РосдорНИИ есть «много различных технологий» и «наработок», сообщает «РИА Новости».

Словосочетание «теплые дороги» применительно к таким трассам он назвал не совсем правильным. «Есть разные истории — где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются», — сказал Волков, указав, что такие дороги могли бы помочь и с дорожной ситуацией. Например, в Москве, как считает чиновник, удалось бы улучшить трафик, поскольку город встает в пробке в том числе из-за выхода на улицы уборочной техники.

Волков также сказал, что верит в появление теплых дорог на Камчатке, где есть горячие источники, которые можно было бы использовать для подогрева. «У них такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется», — заявил чиновник.

Первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Астахов, в свою очередь, заявил, что в теории теплые дороги можно сделать, однако экономически они неэффективны. Поэтому в его организации такую технологию не рассматривают.