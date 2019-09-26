РосдорНИИ назвал исследование про «теплые дороги» работой магистра

Исследование, в котором было предложено бороться с обледенением автомобильных дорог при помощи электропроводящего бетона, было написано автором в рамках получения магистерской степени. Об этом РБК сообщили в Российском дорожном научно-исследовательском институте.

В институте объяснили, что работа была выполнена на основании опыта ученых из США. Автор статьи в свою очередь провела лабораторные испытания цементобетонной смеси с добавлением графита. Эксперимент показал, что такой материал способен нагреваться от проводимого тока. По результатам исследования автор предложила потенциальное применение этого материала.

В пресс-службе РосдорНИИ добавили, что научная статья была опубликована в сборнике «Дороги и мосты», где размещаются результаты научных исследований, находящихся на различной стадии реализации.

Ранее телеканал RT со ссылкой на данные РосдорНИИ сообщил, что специалисты предложили бороться с обледенением автомобильных дорог при помощи электропроводящего бетона. По данным телеканала, на таком покрытии снег и лед будут таять быстрее, в результате чего не будут образовываться сугробы.