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В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
РБК выяснил, что на 130 улицах столицы за последние четыре года ремонт прошел два и более раз. По документам мэрии, замена асфальта на крупных дорогах должна быть не чаще чем раз в три года, на небольших улицах — раз в 4–5 лет
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Большой объем ремонта дорог в Москве связан с заботой о транспортной безопасности, заявил РБК руководитель департамента капремонта столичной мэрии Алексей Елисеев. Именно безопасностью городские власти объясняют введение в Москве ремонтного цикла, согласно которому примерно четверть по площади всех дорожных объектов должно ремонтироваться раз в три года. Основной причиной частой замены асфальта на московских улицах Елисеев назвал образование поперечной неровности — колейности.

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале «Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы»

РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки. На кольцевых дорогах — МКАД, ТТК, Садовом кольце, а также на вылетных магистралях предельная колейность, при которой эксплуатация дорог остается безопасной, достигается за 2,5 года, после чего покрытие необходимо менять. Для межрайонных магистралей этот срок составляет 3,5 года, для более мелких улиц — 5,5–6 лет. Исходя из этого, а также из допустимых норм, установленных городом для продольной ровности дорог, плотности трещин и плотности ремонтных карт (участки полотна, где происходила замена асфальта) в 2017 году были приняты межремонтные сроки, которые позволяют мэрии ремонтировать большинство дорожных объектов раз в три-четыре года.

РБК проанализировал ежегодно публикуемые департаментом ЖКХ планы текущего ремонта дорожных покрытий в Москве и обнаружил, что как минимум на 130 улицах за последние четыре года ремонт прошел два и более раз. Указанная в контрактах гарантия на ремонт дорог любых категорий при этом никогда не превышает трех лет. Формальных оснований для его проведения чаще чем раз в три года РБК обнаружить не удалось.

Автор: Дада Линделл
Теги: мэрия Москвы, ремонт дорог
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