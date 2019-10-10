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В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Один из погибших из Башкирии, второй — из Кирова. СК начал доследственную проверку
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия». Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

На месте происшествия обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По словам одного из собеседников, внешних признаков насильственной смерти погибших не обнаружено. Один из погибших — мужчина 1990 года рождения, зарегистрирован в Башкирии, второй — 1992 года рождения из Кирова. Тела направлены на судебно-медицинское исследование.

Управление СК по Московской области организовало проведение доследственной проверки.

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что двое погибших — сотрудники «России». В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев.

В июле в подмосковном отеле Vnukovo Village было обнаружено тело 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний мужчина.
 

Авторы: Константин Ткаченко, Дмитрий Серков, Александра Юшкявичюте
При участии: Мария Кокорева
Теги: авиакомпания «Россия»
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