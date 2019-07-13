МВД опубликовало видео с показаниями подозреваемого в убийстве стюардессы

МВД на своем сайте опубликовало видео с задержанным по подозрению в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.

В сообщении ведомства отмечается, что 25-летний мужчина был задержан на западе Москвы в районе метро «Университет». Он достал нож и оказал сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего один из оперативников произвел предупредительный выстрел в воздух.

На кадрах показаны место задержания подозреваемого и его признательные показания. Он говорит, что убийство произошло во время ссоры: «У меня просто крышу сорвало». На записи у мужчины под глазом виден синяк.

Видео: Видео: МВД России

Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде удушения было обнаружено 10 июля в отеле Vnukovo Village в поселении Картмазово. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Известно, что погибшая была стюардессой одной из авиакомпаний.