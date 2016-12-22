В «Сухом» объяснили инцидент с самолетом в Якутске «внешними факторами»

Самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в Якутии под воздействием «внешних факторов», говорится в заявлении АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«В соответствии с предварительными данными причинами инцидента, произошедшего 9 октября в аэропорту Якутска с самолетом SSJ-100, стали внешние факторы», — указано в сообщении.

Компания также сообщила, что намерена оказывать содействие в расследовании инцидента уполномоченным органам.

Ранее источник в комиссии по расследованию инцидента заявил «РИА Новости», что самолет мог выкатиться за пределы полосы из-за ее плохого состояния. О том, что ВВП могла быть плохо обработана против оледенения или была не обработана вовсе, сообщил также знакомый с ходом расследования источник «Интерфакса».

​«Проверка только идет, расследование идет. Пока никаких вердиктов мы не можем дать. По факту завершения расследования все будет известно», — заявил РБК представитель аэропорта Якутска.

В ночь на среду самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. Самолет выполнял рейс из Улан-Удэ.

Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позднее авиаперевозчик уточнил, что в медпункт после инцидента обратились четыре человека. Всего на борту лайнера, по уточненным данным, был 91 человек, в том числе пять членов экипажа. Расследование происшествия ведут Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы.