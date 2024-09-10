48 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки дронов на Москву

В ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали девять российских регионов, включая Московскую область, над которой было сбито 20 беспилотников. Три столичных аэропорта приостанавливали прием и отправку рейсов

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Ночью и ранним утром 10 сентября, когда были введены ограничения на работу столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, на запасные аэродромы ушли 48 рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

К восьми утра все три аэропорта возобновили работу.

В семь утра также были введены ограничения на работу аэропорта Казани. К девяти утра они были сняты. На запасные аэропорты ушли два самолета.

Минобороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами было сбито 144 дрона. Больше всего над Брянской областью — 72. Над Подмосковьем уничтожили 20 беспилотников.

В Раменском в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Кроме того, в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12-го этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.