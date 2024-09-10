Три московских аэропорта ограничили рейсы на фоне атаки дронов

О ночной атаке на Москву ранее сообщал мэр Собянин, есть погибшие и раненые. Все три столичных аэрпопорта приостанавливали прием и отправку рейсов. В Жуковском уточнили, что ограничения все еще действуют

Московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку самолетов на фоне ночной атаки дронов.

Во Внуково сообщили ТАСС, что ограничения были введены в 01:30 мск. «РИА Новости» передает, что на запасные аэропорты ушли свыше 30 международных и внутренних рейсов во Внуково и 13 рейсов в Домодедово.

Ранее работу также ограничил аэропорт Жуковский.

Близ аэропорта Жуковский «устраняются последствия» падения обломков сбитого БПЛА, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 10 сентября 14 беспилотников были уничтожены в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, отчитывался ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Атаке этой ночью подверглись и другие российские регионы, в том числе Калужская область.

В Раменском в результате атаки беспилотников погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. Как уточнял Воробьев, данные о гибели девятилетнего ребенка не подтвердились.