Подмосковный губернатор приехал в Раменское после атаки беспилотников

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Раменское, чтобы оценить ситуацию после атаки украинских беспилотников и пообщаться с жителями. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Воробьев приехал на Спортивный проезд, где ночью 10 сентября в результате попадания дрона загорелся многоэтажный дом.

«Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадало 54 квартиры из 102», — сообщил губернатор.

Глава региона также рассказал о ситуации с домом на Высоковольтной улице. По его словам, удар пришелся на балконы, сами квартиры не загорелись. Однако жителей пяти соседних домов решили эвакуировать, поскольку на земле остались еще не разминированные обломки беспилотника.

Возле обоих домов продолжают работать оперативные службы. МЧС около 20:00 мск сообщит, когда жители смогут попасть в квартиры, добавил губернатор. Он подчеркнул, что власти региона возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество.

Ранее 10 сентября Воробьев сообщил, что в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11–12-го этажей, еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там получила повреждения квартира на девятом этаже. Всего в пункты временного проживания заселили 43 человек.

В ночь с 9 на 10 сентября были уничтожены 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, в том числе шесть в Раменском городском округе.

В результате атаки беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил губернатор.