В Петербурге пригласили добровольцев для изучения американской вакцины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Бывшего корреспондента президентского пула Лукашенко забрали на допрос Политика, 19:37 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:22 В РПФИ заявили о готовности Бразилии выпускать российскую вакцину Общество, 19:14 Суд арестовал советников из Минобороны по делу о взятке на 7,4 млн руб. Общество, 19:08 Впервые в истории один из крупнейших банков США возглавит женщина Инвестиции, 19:08 Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории Общество, 19:07 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 19:06 Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова Общество, 19:05 Спасти демократию: почему люди реже ходят на выборы и как это исправить Социальная экономика, 19:00  США ввели санкции против депутата Рады и назвали его агентом России Политика, 18:50 ЦСКА выиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ Спорт, 18:45 В Петербурге пригласили добровольцев для изучения американской вакцины Общество, 18:37 Рекордсмена Белоруссии в прыжках в высоту дисквалифицировали на два года Спорт, 18:16 Новый пожар в Бейруте будут расследовать военная полиция и разведка Общество, 18:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербурге пригласили добровольцев для изучения американской вакцины

Исследованием намерена заняться Мариинская больница, в которой накануне была выявлена вспышка коронавируса
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей медицинского учреждения, речь идет об эксперименте, в котором примут участие 30 тыс. человек по всему миру.

Для участия в исследовании Мариинская больница пригласила людей старше 18 лет, которые не переносили коронавирусную инфекцию и не прививались от нее. Одним из них введут вакцину, а другим — плацебо. Всего участникам клинического исследования придется совершить шесть визитов в медучреждение: на 28-й и 84-й дни, а затем на шестой, 12-й, 18-й и 24-й месяцы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мариинской больницы.

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса
Технологии и медиа
Фото: sputnikvaccine.com

Накануне стало известно, что Мариинская больница на сутки приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки медучреждения Роспотребнадзором. Выяснилось, что там произошла вспышка заболевания в не ковидных отделениях.

В медучреждении также уточнили, что его руководство ждет дальнейшей информации, которая «обычно появляется через сутки», — будет ли больница закрыта. «И если да, то сколько корпусов закроют», — рассказали там.

По информации портала «Мой район», в Мариинской больнице выявили по меньшей мере 250 пациентов с COVID-19. Примерно треть из них заразились коронавирусом уже в стенах медучреждения.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и вернулась к обычному режиму работы в конце июля. При этом в ней сохранили специализированное отделение для пациентов с коронавирусом.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Санкт-Петербург, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
Вспышка COVID-19 произошла в «чистой зоне» Мариинской больницы Петербурга
Общество
В Мариинском театре выявили около 30 случаев COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter