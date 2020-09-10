В Петербурге пригласили добровольцев для изучения американской вакцины

Исследованием намерена заняться Мариинская больница, в которой накануне была выявлена вспышка коронавируса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мариинская больница в Санкт-Петербурге пригласила добровольцев, желающих принять участие в исследовании вакцины от коронавируса, созданной американской компанией MSD (международное название Merck&Co). Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей медицинского учреждения, речь идет об эксперименте, в котором примут участие 30 тыс. человек по всему миру.

Для участия в исследовании Мариинская больница пригласила людей старше 18 лет, которые не переносили коронавирусную инфекцию и не прививались от нее. Одним из них введут вакцину, а другим — плацебо. Всего участникам клинического исследования придется совершить шесть визитов в медучреждение: на 28-й и 84-й дни, а затем на шестой, 12-й, 18-й и 24-й месяцы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мариинской больницы.

Накануне стало известно, что Мариинская больница на сутки приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки медучреждения Роспотребнадзором. Выяснилось, что там произошла вспышка заболевания в не ковидных отделениях.

В медучреждении также уточнили, что его руководство ждет дальнейшей информации, которая «обычно появляется через сутки», — будет ли больница закрыта. «И если да, то сколько корпусов закроют», — рассказали там.

По информации портала «Мой район», в Мариинской больнице выявили по меньшей мере 250 пациентов с COVID-19. Примерно треть из них заразились коронавирусом уже в стенах медучреждения.

Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и вернулась к обычному режиму работы в конце июля. При этом в ней сохранили специализированное отделение для пациентов с коронавирусом.