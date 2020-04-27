Мариинская больница Петербурга начала принимать больных с коронавирусом
В Санкт-Петербурге Мариинская больница с полуночи 27 апреля начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении на сайте лечебного учреждения.
Под прием больных с COVID-19 перепрофилировано 550 коек, 423 из которых оснащены кислородом. Кроме того, есть 56 реанимационных коек и такое же количество аппаратов ИВЛ.
Как заявляют в больнице, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сегодня граждан принимают два лечебных отделения и реанимация на 24 койки. По мере их заполнения откроются другие отделения.
В связи с перепрофилированием в Мариинской больнице отменили плановый прием пациентов и госпитализацию во все отделения (в том числе в дневной стационар). Вход на территорию медучреждения доступен только для сотрудников по пропускам и родных в патологоанатомическое отделение.
26 апреля пресс-служба больницы сообщила о заражении около 50 человек из числа сотрудников. Как пишет «РИА Новости», позже в клинике уточнили, что COVID-19 подтвержден только у 17 медработников. Часть из них лечится дома, часть находится в стационарах.
До этого в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что городская система здравоохранения перегружена, назвав ситуацию с коронавирусом беспрецедентной и не предусмотренной никакими инструкциями.
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