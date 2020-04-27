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Пандемия коронавируса ,  
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Мариинская больница Петербурга начала принимать больных с коронавирусом

Сотрудники Мариинской больницы поддерживают флешмоб «Оставайтесь дома»
Сотрудники Мариинской больницы поддерживают флешмоб «Оставайтесь дома» (Фото: Мариинская больница / Facebook)

В Санкт-Петербурге Мариинская больница с полуночи 27 апреля начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении на сайте лечебного учреждения.

Под прием больных с COVID-19 перепрофилировано 550 коек, 423 из которых оснащены кислородом. Кроме того, есть 56 реанимационных коек и такое же количество аппаратов ИВЛ.

В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников
Общество
Фото: mariin.ru

Как заявляют в больнице, весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сегодня граждан принимают два лечебных отделения и реанимация на 24 койки. По мере их заполнения откроются другие отделения.

В связи с перепрофилированием в Мариинской больнице отменили плановый прием пациентов и госпитализацию во все отделения (в том числе в дневной стационар). Вход на территорию медучреждения доступен только для сотрудников по пропускам и родных в патологоанатомическое отделение.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

26 апреля пресс-служба больницы сообщила о заражении около 50 человек из числа сотрудников. Как пишет «РИА Новости», позже в клинике уточнили, что COVID-19 подтвержден только у 17 медработников. Часть из них лечится дома, часть находится в стационарах.

До этого в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что городская система здравоохранения перегружена, назвав ситуацию с коронавирусом беспрецедентной и не предусмотренной никакими инструкциями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, больница
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