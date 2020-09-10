Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября

Вспышка болезни в Мариинской больнице, Белоруссия начинает испытания российской вакцины, Украина запретила транзит через страну — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 041 007 человек (плюс 5 218 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 135 человек (плюс 142 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 856,4 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в столице составило 4947 человек.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России официально началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для участия в третьей фазе за 10 дней уже зарегистрировались 31 тыс. добровольцев, уточнил он.

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки городского управления Роспотребнадзора, который выявил вспышку коронавируса. Заражены оказались пациентов, которые лечатся не в COVID-отделении Мариинской больницы, а проходят по другому профилю. Через сутки может быть принято решение о полном закрытии больницы.

Народный артист России Юрий Назаров заболел COVID-19, с двухсторонним воспалением легких его поместили в реанимацию 52-й больницы Москвы.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27,48 млн, из них более 894,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились почти 27,69 млн человек, из них более 900 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,359 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,37 млн), на третьем — Бразилия (более 4,19 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 696 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Министерство внутренних дел Украины запретило въезд в страну иностранцам, которые следуют транзитом. Согласно последним официальным данным украинского правительства, на Украине 143 030 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заразился 2551 человек.

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к последнему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он отметил, что вакцина может быть использована только после ее регистрации в соответствии с белорусским законодательством.

Власти округа Лос-Анджелес запретили традиционное «выпрашивание сладостей» на Хэллоуин из-за риска распространения коронавируса. Как заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес, традиция отменена, потому что «из-за нее будет трудно поддерживать социальную дистанцию на крыльце или у входных дверей». Также запрещены вечеринки с участием людей, не проживающих вместе, даже если они проходят на открытом воздухе.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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