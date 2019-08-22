Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве подали еще три иска. Все — от компании «М.Такси»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.

«Иски поданы службой такси ООО «М.Такси» к организаторам митингов», — заявили РБК в суде. Общая сумма исковых требований составляет 787,314 тыс. руб., истцы также просят взыскать с ответчиков госпошлину в размере 17,415 тыс. руб.

Ответчиками по делу выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев, сообщили РБК в суде. Эти же фамилии указаны в карточке иска в картотеке суда. Сейчас иски переданы судье для ознакомления и принятия процессуального решения.

ООО «М.Такси» отказалось оперативно прокомментировать РБК суть иска. Согласно данным базы СПАРК, компания образована в апреле 2016 года. Ее основная деятельность — услуги такси и аренда автомобилей с водителем. Чистый убыток по итогам 2017 года составил 1,6 млн руб.

Александр Соловьев сообщил РБК, что узнал об иске от своего адвоката. «Пока у нас нет никакой стратегии», — сказал он.