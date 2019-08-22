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Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве подали еще три иска. Все — от компании «М.Такси»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.

«Иски поданы службой такси ООО «М.Такси» к организаторам митингов», — заявили РБК в суде. Общая сумма исковых требований составляет 787,314 тыс. руб., истцы также просят взыскать с ответчиков госпошлину в размере 17,415 тыс. руб.

Ответчиками по делу выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев, сообщили РБК в суде. Эти же фамилии указаны в карточке иска в картотеке суда. Сейчас иски переданы судье для ознакомления и принятия процессуального решения.

ООО «М.Такси» отказалось оперативно прокомментировать РБК суть иска. Согласно данным базы СПАРК, компания образована в апреле 2016 года. Ее основная деятельность — услуги такси и аренда автомобилей с водителем. Чистый убыток по итогам 2017 года составил 1,6 млн руб.

Александр Соловьев сообщил РБК, что узнал об иске от своего адвоката. «Пока у нас нет никакой стратегии», — сказал он.

«Знаем о таком факте из базы данных Мосгорсуда, но ничего пока не получили», — сообщил РБК адвокат Яшина Вадим Прохоров

В Москве с середины июля проходят протестные акции в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в городскую думу. Часть из этих мероприятий, в том числе акция 27 июля, не была согласована с властями. На акции 27 июля, по официальным данным, полиция задержала более тысячи человек. СК расследует уголовное дело о массовых беспорядках, по которому проходят 14 человек, 13 из них арестованы.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж


Ранее к организаторам протестных акций в Москве было подано еще четыре иска о возмещении убытков на сумму более 13 млн руб.

  • иск от государственного предприятия «Мосгортранс», который оценил понесенный убыток от «простоя транспортных средств» в день акции 27 июля в 1,218 млн руб.;
  • иск от Московского метрополитена, сумма требований по которому пока не известна;
  • иск от московского бюджетного предприятия «Автомобильные дороги» с суммой требований в 11 млн руб. за ущерб, связанный с обеспечением общественного порядка;
  • иск от ООО «АНКОР» (ресторан «Армения»). Свою упущенную выгоду от приостановки работы заведения днем 27 июля компания оценила в 551 тыс. руб.

Таким образом, к организаторам несогласованных акций подано уже семь исков о возмещении убытков. Ответчиками по ранее поданным искам (помимо Галяминой, Яшина и Соловьева) были также указаны Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

В Кремле считают, что все физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в той форме, которая допускается законом, говорил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В данном случае эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права, допустимо в рамках закона, имеет право на существование», — сказал он.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов, Константин Ткаченко, Евгения Кузнецова
Теги: Такси, акция, иск в суд
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