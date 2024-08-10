Адель сообщила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом

С Ричардом Полом она встречается с 2021 года. Накануне во время выступления в Мюнхене она заявила, что «выходит замуж», и показала кольцо

Британская вица Адель во время визита в Мюнхен подтвердила помолвку со спортивным агентом Ричем Полом, передает Daily Mail. В феврале газета писала об этом со ссылкой на очевидцев мероприятия с участием исполнительницы.

Как сообщает издание, вечером 9 августа 36-летняя певица, выступая перед поклонниками на арене на 80 тыс. мест, сообщила, что «выходит замуж». Она также показала кольцо с бриллиантом.

Адель зачитала надпись с плаката, который вывесил один из поклонников. На нем говорилось: «Ты выйдешь за меня?» Певица ответила: «Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!»

Певица и 42-летний Рич Пол, основатель Klutch Sports Group, встречаются с 2021 года. Пол сделал Адель предложение в ее родном городе Тоттенхэме, после чего в июле пара тайно заключила помолвку.

Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года, когда на ее концерте в Лас-Вегасе один из поклонников попросил ее руки и сердца, однако она заявила, что уже замужем.



В конце февраля Адель также говорила о замужестве. По информации Daily Mail, тогда певица была в числе присутствующих на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе. По словам одного из гостей, когда Карр спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: «Да».

Адель Лори Блю Эдкинс 36 лет. На ее счету 15 премий «Грэмми». Кроме того, исполнительница — единственная, кто смог дважды выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года».