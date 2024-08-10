 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Адель сообщила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом

С Ричардом Полом она встречается с 2021 года. Накануне во время выступления в Мюнхене она заявила, что «выходит замуж», и показала кольцо

Британская вица Адель во время визита в Мюнхен подтвердила помолвку со спортивным агентом Ричем Полом, передает Daily Mail. В феврале газета писала об этом со ссылкой на очевидцев мероприятия с участием исполнительницы.

Как сообщает издание, вечером 9 августа 36-летняя певица, выступая перед поклонниками на арене на 80 тыс. мест, сообщила, что «выходит замуж». Она также показала кольцо с бриллиантом.

Адель прервала концерт ради просмотра забега на Олимпиаде
Спорт
Адель

Адель зачитала надпись с плаката, который вывесил один из поклонников. На нем говорилось: «Ты выйдешь за меня?» Певица ответила: «Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!»

Певица и 42-летний Рич Пол, основатель Klutch Sports Group, встречаются с 2021 года. Пол сделал Адель предложение в ее родном городе Тоттенхэме, после чего в июле пара тайно заключила помолвку.

Слухи о замужестве Адель появились в сентябре этого года, когда на ее концерте в Лас-Вегасе один из поклонников попросил ее руки и сердца, однако она заявила, что уже замужем.

В конце февраля Адель также говорила о замужестве. По информации Daily Mail, тогда певица была в числе присутствующих на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе. По словам одного из гостей, когда Карр спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: «Да».

Адель Лори Блю Эдкинс 36 лет. На ее счету 15 премий «Грэмми». Кроме того, исполнительница — единственная, кто смог дважды выиграть в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года».

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Адель помолвка регистрация брака
Эдкинс Адель фото

Эдкинс Адель

певица, автор песен
5 мая 1988 года
Материалы по теме
Адель прервала концерт ради просмотра забега на Олимпиаде
Спорт
Песня Адель «Hello» стала «песней года» по версии «Грэмми»
Общество
Певица Адель заключила рекордный контракт с музыкальным лейблом
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
США заявили об обнаружении российского судна у Алеутских острововОбщество, 10:18
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
«Исторический момент» в Японии. Почему рухнул рынок и что ждет экономикуPro, 10:14
Умерла экс-глава Youtube Сьюзан Воджицки, в чьем гараже создали GoogleТехнологии и медиа, 10:06
Флоатеры: топ-10 корпоративных бондов для неквалифицированных инвесторовИнвестиции, 10:00
Как в федерациях оценили выступления российских спортсменов на ОлимпиадеСпорт, 10:00
Как и почему снижается доля импорта в российской экономикеЭкономика, 10:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В очередях на Крымский мост скопилось более 900 машинПолитика, 09:57
На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и ТаиландаСпорт, 09:53
Умер один из пострадавших при атаке дронов на Липецкую областьПолитика, 09:47
«Касперский» предупредил о схеме мошенников с групповыми чатамиОбщество, 09:41
Адель сообщила о помолвке со спортивным агентом Ричем ПоломОбщество, 09:19
В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человекОбщество, 09:18
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 09:15