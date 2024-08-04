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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Адель прервала концерт ради просмотра забега на Олимпиаде

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Олимпиада-2024 в Париже
Концерт британской певицы в Мюнхене собрал 80 тыс. человек. Во время мероприятия на экраны вывели финал забега на 100 м в Париже
Адель
Адель (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Певица Адель прервала свой концерт в Мюнхене ради просмотра женского финального забега на 100 м на Олимпийских играх в Париже.

Концерт в Мюнхене собрал 80 тыс. зрителей.

Финальный забег выиграла Жюльен Альфред из Сент-Лусии. Второе и третье место заняли спортсменки из США Ша'Карри Ричардсон и Мелисса Джефферсон.

Адель неоднократно была замечена на спортивных мероприятиях. Она часто посещает игры НБА, также была замечена на трибунах полуфинального и финального матчей чемпионата Европы 2024 года по футболу.

Также Адель находится в браке баскетбольным агентом Ричем Полом, который с 2012 года является основателем и владельцем агентства Klutch Sports Group, первым клиентом которого стал рекордсмен НБА по набранным очкам Леброн Джеймс.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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