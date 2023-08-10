branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Минимум 36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях Общество, 13:32
На юго-западе Франции произошел крупный пожар в зернохранилище Общество, 13:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Шут или мудрец: как создать яркий характер бренда Pro, 13:15
Суд оштрафовал Варламова за нарушение правил маркировки иноагента Общество, 13:12
Чем Россия привлекательна для иностранных туристов Новая экономика, 13:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
CipherTrace заявила о «неправомерном аресте» россиянина Стерлингова Крипто, 13:05
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 12:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:59
Эрдоган сменил губернаторов в 57 провинциях Турции Политика, 12:51
Athletic узнал о согласии «Тоттенхэма» продать Гарри Кейна «Баварии» Спорт, 12:50
Стоит ли покупать акции компании. Разбираем на примере Сбербанка Pro, 12:42
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Общество ,  
0 

На юго-западе Франции произошел крупный пожар в зернохранилище

В порту на юго-западе Франции произошел пожар в зернохранилище
Огонь тушат более ста пожарных, из помещений одного из крупнейших в стране зернохранилищ эвакуировали 20 человек. Компания-оператор SICA Atlantique сообщила, что зерно не пострадало

На юго-западе Франции произошел крупный пожар в зернохранилище
Video

Утром 10 августа в зернохранилище в порту Ла-Рошель на юго-западе Франции произошел пожар, сообщает Sud Ouest со ссылкой на региональные власти.

Сообщение о ЧП поступило в 8:05 по местному времени (09:05 мск). Загорелся склад, который принадлежит логистической группе SICA Atlantique, затем огонь распространился на три соседних здания. Спасатели эвакуировали 20 сотрудников.

Огонь тушат более сотни пожарных, они установили вокруг очага периметр безопасности в 100 м.

Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, он мог начаться из-за неисправности конвейерной ленты для трансепортировки зерна, передает France Bleu.

В SICA Atlantique заявили, что огонь не затронул хранящееся в здании зерно, передает Reuters. Агентство отмечает, что Франция — крупнейший производитель зерновых в Евросоюзе, а в Ла-Рошели наохдится одно из самых больших зернохранилищ в стране.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Чем соленые огурцы полезны для здоровья кишечника
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами

8 августа в порту турецкого горда Дериндже произошел взрыв при погрузке зерна. Пострадали 12 человек, глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал причиной детонацию зерновой пыли. Позже он допустил, что взрыв мог быть диверсией. По данным властей, было уничтожено 15 тыс. т зерна, это около 20% от запасов продовольствия, которые хранились в порту.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция зерно Пожар порт
Материалы по теме
В Турции произошел взрыв на элеваторе при погрузке зерна
Общество
Во время взрыва в Турции уничтожило 20% запасов зерна порта Дериндже
Экономика
Детонацию зерновой пыли назвали причиной взрыва в порту в Турции
Общество