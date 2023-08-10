На юго-западе Франции произошел крупный пожар в зернохранилище

В порту на юго-западе Франции произошел пожар в зернохранилище

Огонь тушат более ста пожарных, из помещений одного из крупнейших в стране зернохранилищ эвакуировали 20 человек. Компания-оператор SICA Atlantique сообщила, что зерно не пострадало

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Утром 10 августа в зернохранилище в порту Ла-Рошель на юго-западе Франции произошел пожар, сообщает Sud Ouest со ссылкой на региональные власти.

Сообщение о ЧП поступило в 8:05 по местному времени (09:05 мск). Загорелся склад, который принадлежит логистической группе SICA Atlantique, затем огонь распространился на три соседних здания. Спасатели эвакуировали 20 сотрудников.

Огонь тушат более сотни пожарных, они установили вокруг очага периметр безопасности в 100 м.

Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, он мог начаться из-за неисправности конвейерной ленты для трансепортировки зерна, передает France Bleu.

В SICA Atlantique заявили, что огонь не затронул хранящееся в здании зерно, передает Reuters. Агентство отмечает, что Франция — крупнейший производитель зерновых в Евросоюзе, а в Ла-Рошели наохдится одно из самых больших зернохранилищ в стране.

8 августа в порту турецкого горда Дериндже произошел взрыв при погрузке зерна. Пострадали 12 человек, глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал причиной детонацию зерновой пыли. Позже он допустил, что взрыв мог быть диверсией. По данным властей, было уничтожено 15 тыс. т зерна, это около 20% от запасов продовольствия, которые хранились в порту.