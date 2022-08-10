Премьер Эстонии заболела COVID-19
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заболела COVID-19, сообщила она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, корпорация признана в России экстремистской и запрещена). Она также опубликовала фотографию справки о положительном тесте.
«Утро началось позитивно — к сожалению, ковид-позитивно», — написала она.
У Каллас пропал голос, но она посчитала это следствием обычной простуды, поскольку тесты в предыдущие два дня показывали отрицательный результат. Вечером 8 августа у эстонского премьера подскочила температура, но тест на коронавирус оказался положительным только 10 августа.
Врачи рекомендовали Каллас оставаться дома в течение 48 часов после исчезновения всех симптомов заболевания. Предстоящее заседание правительства она проведет в онлайн-режиме. Политик призвала всех беречь себя и быть осторожными, а также сделать прививку, поскольку она обеспечивает максимально легкое течение болезни, говорится в сообщении эстонского премьера.
Накануне Каллас выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам всеми странами Европейского союза. Она назвала посещение Европы привилегией, а не правом. После закрытия воздушного пространства ЕС для российских самолетов основное бремя приема туристов легло на Финляндию, Эстонию и Латвию, которые имеют сухопутные границы с Россией. «Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас», — сказала премьер.
В конце 2021 года Каллас заявила, что в Эстонии нет и не планируется обязательная вакцинация от коронавируса, передал портал Эстонского национального телерадиовещания. Сама эстонский премьер привита. В начале года она сообщила, что у нее были побочные эффекты от вакцины. «Когда мне сделали бустерную дозу в пятницу, в ночь на субботу у меня была высокая температура и было плохо, но это быстро прошло», — процитировало Каллас издание Postimees.
С мая департамент здоровья Эстонии перестал ежедневно публиковать статистику заболеваемости коронавирусом. На сайте ведомства указано, что по состоянию на 7 августа за неделю выявлено 4654 новых случая COVID-19. В общей сложности за всю пандемию в Эстонии заразились более 700 тыс. человек, скончались — 2634 человека.