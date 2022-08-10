В аэропорту Шарль де Голль в Париже произошла стрельба

Бездомный мужчина угрожал ножом в терминале 2F в парижском аэропорту, его застрелила полиция. По данным Valeurs actuelles, полиция открыла огонь в 8:45 утра по местному времени

Фото: Theo Duval / Xinhua / Global Look Press

В парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль нейтрализован человек с холодным оружием, сообщило управление французской полиции в Twitter.

«Сегодня утром полиция нейтрализовала угрожающего человека с ножом в аэропорту», — говорится в сообщении.

По данным BFMTV, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину после неоднократных просьб бросить оружие. Инцидент произошел утром 10 августа в терминале 2F, сообщил близкий к расследованию источник телеканала. По его данным, мужчина получил ранение в живот и скончался.

Журналист Valeurs actuelles Амори Бреле сообщил, что стрельба произошла в 8:45 (9:45 мск).

В середине июля в Париже двое мужчин около 21:35 по местному времени (22:35 мск) подъехали к кальянной и открыли огонь, пули попали в посетителей на террасе. Погиб один человек, еще четыре получили ранения. Одного из нападавших задержали постоянные посетители бара, передавал BFMTV, второй участник нападения скрылся. В полиции предположили, что стрельба была вызвана желанием мести.