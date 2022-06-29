Девять человек получили пожизненные сроки за теракты в Париже в 2015 году

Жертвами терактов в Париже в 2015 году стали 130 человек, еще 350 получили ранения. Предполагаемый орагнизатор и еще восемь человек получили пожизненные сроки. Другие одиннадцать обвиняемых получили от двух до 30 лет тюрьмы

Фото: Ronny Hartmann / Reuters

Во Франции вынесены приговоры террористам, принимавшим участие в атаках в Париже 13 ноября 2015 года, когда произошли взрывы у стадиона «Стад де Франс», расстрел посетителей нескольких ресторанов и бойня в концертном зале «Батаклан», сообщает французский телеканал TF1.

Всего были осуждены 22 террориста. Из них девять получили пожизненные сроки — это предполагаемый организатор терактов Салах Абдеслам, а также Мохамед Абрини, Али Улкади, Абдалла Чруа, Фабьен Клен, Жан-Мишель Клен, Ахмад Альхальд, Усама Атар и Обейда Ареф Дибо. Некоторые из них, например, Абдеслам, отправятся в тюрьму бессрочно, для других установили так называемый срок безопасности, после которого они смогут выйти на свободу условно-досрочно, например, для Абрини такой срок составит 22 года.

Остальные получили от двух до 30 лет лишения свободы. Наибольшие сроки (30 лет) получили Ахмет Дахмани, Софиен Аяри, Мохаммед Баккали, Усама Крайем. Адель Хаддади и Мухаммед Усман приговорены к 18 годам лишения свободы, Али Эль Хаддад Асуфи — к десяти, Мохаммед Амри и Ясин Атар — к восьми, Али Улкади — к пяти, из них три условно, Хамза Атту и Абделла Шуаа — к четырем годам, из них два условно, и Фарид Харкач получил два года лишения свободы.

Осужденные имеют право обжаловать приговор в течение десяти дней.

Теракты в Париже произошли в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года с небольшим временным интервалом в шести разных местах города и пригорода Сен-Дени. Трое из террористов взорвали «пояса смертников» у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». После терактов в стране объявили и несколько раз продляли режим чрезвычайного положения.

Читайте на РБК Pro Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Как провести и оформить зачет взаимных требований Как провести и оформить зачет взаимных требований Инструкции Pro Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать Инструкции Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы

Предполагаемого организатора терактов — Салаха Абдеслама, — удалось задержать в марте 2016 года в Брюсселе, после чего его перевезли во Францию.