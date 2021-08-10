Египет установит минимальные цены на размещение в отелях

С 1 ноября минимальная цена за сутки в пятизвездочном отеле будет от $40, а в четырехзвездочном — $28. По словам главы Минтуризма, это поможет побороть нелегальную конкуренцию и привлечь иностранных туристов.

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В Египте с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.

Сутки проживания в пятизвездочном отеле обойдутся минимум в $40, а в четырехзвездочном — $28. «Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — заявил аль-Анани (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, в отелях два месяца работают комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам.

Глава Минтуризма добавил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии, и предоставляет отраслевым предприятиям льготы. Их получают и авиакомпании, в том числе зарубежные: власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года. «И мы включим российские авиакомпании в эту программу», — пообещал аль-Анани.

Также власти планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. По словам министра, авиабилет туда-обратно обойдется в $99. Аль-Анани отметил, что цель этих программ — привлечь как можно больше иностранных туристов.