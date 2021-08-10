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Египет установит минимальные цены на размещение в отелях

С 1 ноября минимальная цена за сутки в пятизвездочном отеле будет от $40, а в четырехзвездочном — $28. По словам главы Минтуризма, это поможет побороть нелегальную конкуренцию и привлечь иностранных туристов.
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Египте с 1 ноября введут минимальные цены на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.

Сутки проживания в пятизвездочном отеле обойдутся минимум в $40, а в четырехзвездочном — $28. «Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис», — заявил аль-Анани (цитата по «Интерфаксу»). По словам министра, в отелях два месяца работают комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам.

Глава Минтуризма добавил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии, и предоставляет отраслевым предприятиям льготы. Их получают и авиакомпании, в том числе зарубежные: власти снизили цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50% и сделали скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года. «И мы включим российские авиакомпании в эту программу», — пообещал аль-Анани.

Туроператоры оценили спрос на путевки в Египет после открытия рейсов
Общество
Фото:Christina Rizk / DPA / ТАСС

Также власти планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. По словам министра, авиабилет туда-обратно обойдется в $99. Аль-Анани отметил, что цель этих программ — привлечь как можно больше иностранных туристов.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-Эль-Шейх с понедельника, 9 августа. Рейсы из Москвы в Египет выполняют авиакомпании «Россия» и египетская Egypt Air. Также допуски на полеты на египетские курорты получили «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Они будут ставить рейсы из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Оперативный штаб принял решение возобновить авиасообщение с курортами Египта 23 июля. Оно было прервано в 2015 году после крушения самолета компании «Когалымавиа», взорвавшегося после вылета из Шарм-эш-Шейха, погибли 224 человека. Российские правоохранительные органы пришли к выводу о том, что произошедшее было терактом.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в разговоре с РБК отметил, что август — не высокий сезон для Египта. Однако первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович предположил, что спрос на путевки и, соответственно, загрузка рейсов будут зависеть от стоимости билетов: «Если цена будет конкурентоспособна, то люди полетят [даже не в пик сезона]. Все-таки жару люди потерпят».

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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