Трех генералов отстранили от службы из-за дела экс-главы полиции Камчатки

Начальника УВД по ЮЗАО и заместителя главы столичной полиции Москвы отстранили от должностей после ареста бывшего главы УМВД по Камчатского края

Михаил Киселев (Фото: 41.мвд.рф)

В понедельник, 9 августа, были отстранены от должностей заместитель начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника Департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД. Эту информацию подтвердил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

По словам собеседника РБК, также заявление об уходе на пенсию написал начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Анатолий Фещук.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Хинштейн сообщил, что «завернуть гайки» руководство полиции решило после задержания бывшего начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, обвиненного в получении взятки в размере 2 млн. руб.