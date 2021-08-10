Трех генералов отстранили от службы из-за дела экс-главы полиции Камчатки

В 2017 году Понорец и Демин поручились за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, говорится в телеграмм-канале депутата. Источник, близкий к МВД, сообщил, что Краснова отстранили из-за того, что он оказывал протекцию главному полицейскому Камчатки в продвижении по службе.
«Надо дать понять личному составу полиции, что нельзя рекомендовать на должности такого уровня случайных людей с сомнительным прошлым», - комментирует решение председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Экс-главу УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, уволенного из органов в июне, задержали 3 августа. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев довел эту информацию до личного состава и сообщил, что руководство МВД приняло решение об увольнении главного полицейского Камчатки после того, как стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны. Киселев был задержан.
По версии Следственного комитета, в июле 2020 года он получил взятку в размере 2 млн руб. «за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу».
Чем известны эти генералы
Заместитель начальника столичного главка генерал-лейтенант Андрей Понорец с 1999 года занимал руководящие должности в московской полиции. Он сделал карьеру от командира патрульного батальона войсковой части Московского округа внутренних войск до заместителя начальника ГУ МВД по Москве. На этой должности он находится с 2012 года.
Руководитель УВД по Юго-Западному административному округу Москву генерал-майор Юрий Демин с 2001 по 2005 год занимал должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Центральному федеральному округу. В 2012 году был назначен начальником УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы, а в 2015-м - начальником УВД по ЮЗАО.
Генерал-майор Анатолий Фещук занял должность руководителя УВД по ЗАО в марте прошлого года. Он пришел в управление после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники этого управления подбросили наркотики. В мае 2021 года бывшие оперативники получили до 12 лет колонии. Бывшее руководство УВД – начальник Андрей Пучков и его зам Игорь Петухов – были отправлены в отставку.
Зам начальника Департамента государственной службы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов с 2002 года работал в центральном аппарате МВД в кадровых подразделениях министерства. С 2010 по 2013 годы проходил службу на руководящих должностях – заместителя начальника, начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД по Москве. В 2014 году был назначен на должность зам начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России.