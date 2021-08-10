Трех генералов отстранили от службы из-за дела экс-главы полиции Камчатки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
РФС признал две ошибки судьи в пользу «Зенита» в матче против «Ростова» Спорт, 17:42 Член «Зала славы инвесторов» предупредил о пузыре на фондовом рынке Инвестиции, 17:38 У внедорожника Toyota Fortuner появилась новая версия GR Sport Авто, 17:34 Племянник Путина снялся с выборов после встречи с «уважаемым человеком» Политика, 17:29 Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Pro, 17:21 На спортивных сборах в Волгодонске отравился 31 ребенок Общество, 17:07 В России существенно снизился уровень одобрения ипотеки Недвижимость, 17:03 Выстрелит или нет: три способа протестировать продуктовые гипотезы Pro, 16:58 ПСЖ официально анонсировал переход Месси Спорт, 16:55 Самолет с Месси на борту приземлился в Париже Спорт, 16:54 Трех генералов отстранили от службы из-за дела экс-главы полиции Камчатки Общество, 16:52 «Всегда покупайте S&P 500». Главный совет от топ-инвесторов США Инвестиции, 16:50 Заказать ПО без рисков: четыре проверенные рекомендации Pro, 16:47 Российским военным в Таджикистане поставили огнеметы и ПЗРК Политика, 16:46
Общество ,  
0 

Трех генералов отстранили от службы из-за дела экс-главы полиции Камчатки

Начальника УВД по ЮЗАО и заместителя главы столичной полиции Москвы отстранили от должностей после ареста бывшего главы УМВД по Камчатского края
Михаил Киселев
Михаил Киселев (Фото: 41.мвд.рф)

В понедельник, 9 августа, были отстранены от должностей заместитель начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника Департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД. Эту информацию подтвердил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

По словам собеседника РБК, также заявление об уходе на пенсию написал начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Анатолий Фещук.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

Хинштейн сообщил, что «завернуть гайки» руководство полиции решило после задержания бывшего начальника Камчатского УМВД Михаила Киселева, обвиненного в получении взятки в размере 2 млн. руб.

Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД
Общество
Владимир Колокольцев

В 2017 году Понорец и Демин поручились за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, говорится в телеграмм-канале депутата. Источник, близкий к МВД, сообщил, что Краснова отстранили из-за того, что он оказывал протекцию главному полицейскому Камчатки в продвижении по службе.

 «Надо дать понять личному составу полиции, что нельзя рекомендовать на должности такого уровня случайных людей с сомнительным прошлым», - комментирует решение председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Экс-главу УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, уволенного из органов в июне, задержали 3 августа. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев довел эту информацию до личного состава и сообщил, что руководство МВД приняло решение об увольнении главного полицейского Камчатки после того, как стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны. Киселев был задержан.

По версии Следственного комитета, в июле 2020 года он получил взятку в размере 2 млн руб. «за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу».

Чем известны эти генералы 

Заместитель начальника столичного главка генерал-лейтенант Андрей Понорец с 1999 года занимал руководящие должности в московской полиции. Он сделал карьеру от командира патрульного батальона войсковой части Московского округа внутренних войск до заместителя начальника ГУ МВД по Москве. На этой должности он находится с 2012 года.

Руководитель УВД по Юго-Западному административному округу Москву генерал-майор Юрий Демин с 2001 по 2005 год занимал должность заместителя начальника отдела ГУ МВД России по Центральному федеральному округу. В 2012 году был назначен начальником УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы, а в 2015-м - начальником УВД по ЮЗАО.

Генерал-майор Анатолий Фещук занял должность руководителя УВД по ЗАО в марте прошлого года. Он пришел в управление после уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники этого управления подбросили наркотики. В мае 2021 года бывшие оперативники получили до 12 лет колонии. Бывшее руководство УВД – начальник Андрей Пучков и его зам Игорь Петухов – были отправлены в отставку.

Зам начальника Департамента государственной службы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов с 2002 года работал в центральном аппарате МВД в кадровых подразделениях министерства. С 2010 по 2013 годы проходил службу на руководящих должностях – заместителя начальника, начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД по Москве. В 2014 году был назначен на должность зам начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России.

Автор
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ГУ МВД по Москве генералы полиции Москва МВД
Материалы по теме
Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД
Общество
Колокольцев уволил начальника камчатской полиции из-за «упущений»
Политика
Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter