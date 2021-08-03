Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 02 авг, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 02 авг, 12:41
43 региона обязали прививаться. Самое актуальное о пандемии на 3 августа Общество, 11:17 The Weeknd выпустит новый сингл в пятницу Стиль, 11:16 В России четыре недели подряд от COVID умирает более 700 человек в день Общество, 11:15 Что компаниям дает интегрированное планирование цепей поставок Pro, 11:11 Тренер возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на награждении Спорт, 11:11 СМИ узнали детали возбужденного в России дела против Коломойского Бизнес, 11:10 Продажи, соцсети: эксперты помогают выводить компании на новый уровень РБК и Альфа-Банк, 10:57 Глава SEC заявил о необходимости регулирования сферы DeFi Крипто, 10:55 В Москве за ночь выпало около четверти месячной нормы осадков Город, 10:53 Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады Спорт, 10:53 Как работает первый в Европе ресторан на солнечной энергии Зеленая экономика, 10:50 Порядок покупки машин с пробегом изменят осенью Авто, 10:50 Будь как Amazon: локальные аналоги маркетплейса и их будущее Pro, 10:46 Следствие раскрыло детали дела на экс-главу камчатского МВД Общество, 10:44
Общество ,  
0 

Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД

По словам министра, в МВД стала поступать информация о злоупотреблениях экс-начальника по службе
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: МВД РФ)

Бывшего главу УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, уволенного из органов в июне, задержали. Об этом личному составу камчатского управления сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, говорится на сайте министерства.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — сказал министр.

Колокольцев уволил начальника камчатской полиции из-за «упущений»
Политика
Владимир&nbsp;Колокольцев

Колокольцев отметил, что МВД стремится выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, невзирая на должности.

В Камчатском крае министр внутренних дел находится в рабочей поездке.

Киселев был начальником краевого УМВД с июля 2018 года. Прежде работал участковым инспектором одного из отделений милиции Москвы, до назначения на Камчатку занимал пост замначальника УВД по столичному Юго-Западному административному округу.

Во время рабочего визита на Камчатку Колокольцев также уволил заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского. Последний занимал должность начальника полиции по Камчатскому краю с августа 2020 года, до этого работал в криминальной милиции ОВД по Косихинскому району Алтайского края, московском главке МВД, был начальником городского штаба полиции в Петропавловске-Камчатском; награжден медалями МВД «За отличие в службе» III, II, I степени, медалью МВД «За доблесть в службе».

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

На место Митрофановского назначен полковник полиции Иван Кокухин. С мая 2018 года он был заместителем начальника УМВД по Забайкальскому краю — начальника полиции. Награжден государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД «За отличие в службе» III, II, I степени, «За доблесть в службе».

Автор
Анна Громова Анна Громова
МВД кадровые изменения Владимир Колокольцев увольнения
Материалы по теме
Колокольцев уволил начальника камчатской полиции из-за «упущений»
Политика
В Подмосковье задержали начальника полиции города за подготовку убийства
Общество
Экс-начальника полиции Карачаево-Черкесии объявили в розыск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter