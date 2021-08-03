Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД

По словам министра, в МВД стала поступать информация о злоупотреблениях экс-начальника по службе

Владимир Колокольцев (Фото: МВД РФ)

Бывшего главу УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева, уволенного из органов в июне, задержали. Об этом личному составу камчатского управления сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, говорится на сайте министерства.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы», — сказал министр.

Колокольцев отметил, что МВД стремится выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, невзирая на должности.

В Камчатском крае министр внутренних дел находится в рабочей поездке.