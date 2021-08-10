Власти предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутске

С таким предложением выступили Минприроды и Рослесхоз. По словам министра Александра Козлова, ситуация с лесными пожарами «остается крайне напряженной»

Фото: МЧС РФ

Минприроды и Рослесхоз в связи со сложной ситуацией на территории двух соседних регионов — Якутии и Иркутской области — предложили ввести в них межрегиональный режим ЧС, сообщает пресс-служба министерства.

Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, пояснил глава Минприроды Александр Козлов.

По словам министра, ситуация с лесными пожарами «остается крайне напряженной». По числу в этом году пожаров меньше по сравнению с 2020 годом, но общая площадь их выросла в 1,2 раза, до 7,8 млн га, сообщил он. Более 90% площади всех пожаров приходится на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию 78% всех площадей по стране, сказал Козлов.

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