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Власти предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутске

С таким предложением выступили Минприроды и Рослесхоз. По словам министра Александра Козлова, ситуация с лесными пожарами «остается крайне напряженной»
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Минприроды и Рослесхоз в связи со сложной ситуацией на территории двух соседних регионов — Якутии и Иркутской области — предложили ввести в них межрегиональный режим ЧС, сообщает пресс-служба министерства.

Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, пояснил глава Минприроды Александр Козлов.

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

По словам министра, ситуация с лесными пожарами «остается крайне напряженной». По числу в этом году пожаров меньше по сравнению с 2020 годом, но общая площадь их выросла в 1,2 раза, до 7,8 млн га, сообщил он. Более 90% площади всех пожаров приходится на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию 78% всех площадей по стране, сказал Козлов.

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По его словам, в этом году огонь в республике прошел более 6 млн га. В Иркутской области ситуация пока «достаточно управляемая», добавил министр. «Но тем не менее считаю, что региону необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки», — отметил он.

В Якутии ввели режим ЧС из-за распространения лесных пожаров на села
Общество
Фото:Семен Рябинин / ТАСС

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Помимо Якутии и Иркутской области пожары тушат еще в 15 российских регионах, сообщил глава Минприроды. Среди них — Красноярский край, Чукотка, Башкирия, Костромская и Оренбургская области. К тушению огня привлекли силы МЧС России, Минобороны и Росгвардии.

Ранее 10 августа президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в регионах, а правительству и властям субъектов — принять меры по оказанию помощи пострадавшим.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минприроды лесные пожары Республика Саха (Якутия) Иркутская область Рослесхоз
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