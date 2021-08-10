На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк на озере Комо

Бывший офицер ФСБ и подпольный миллиардер Кирилл Черкалин уже получил приговор, но его предполагаемые подельники отказываются признать свою вину. Сейчас в суде решают судьбу их недвижимости, перечень которой занял девять листов

Дмитрий Фролов (в центре) (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ‎»)

На процессе в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую судьбу имущества предполагаемых мошенников, сообщает «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на участников процесса сообщает, что стороны вскоре будут обсуждать судьбу имущества Фролова и Васильева, арестованного ранее для обеспечения интересов потерпевших.

Под обеспечительные меры попали объекты недвижимости, список которых занял девять листов. Большинство из них, предположительно, принадлежит семье Васильева. «В одном только Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом», — пишет газета.

В перечне арестованного имущества оказался только один объект бывшего полковника Фролова — четырехэтажный особняк на берегу озера Комо в 40 км от Милана.