На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк на озере Комо

Ранее из этого дела было выделено в отдельное производство дело подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, который признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Бывший начальник банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ обвинялся по статьям о вымогательстве особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Прокуратура требовала назначить ему 11 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2011 году Черкалин и его подчиненные Фролов и Васильев похитили 490 млн руб. у бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача, заставив их передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования. Гляделкин в тот период проходил потерпевшим по делу бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, обвинявшегося в вымогательстве. Кроме того, Черкалин получал деньги от бенефициара банка «Транспортный» Александра Мазанова. У банка возникли проблемы с ЦБ, и его собственники решили получить покровительство от Черкалина.
Суд установил, что с ноября 2013 года по февраль 2015 года полковник получил взятки на сумму $850 тыс. (более 52 млн руб. по тогдашнему курсу) за «совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». В ноябре 2019 года в доход государства было взыскано имущество Черкалина и его родственников на общую сумму более 6,3 млрд руб. При обыске в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Также у экс-сотрудника ФСБ изъяли пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м, в том числе в Барвихе, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Совокупные доходы семьи Черкалина за предыдущие 14 лет составляли 55 млн руб.
В итоге суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима и лишил звания подполковника.
Фролов и Васильев своей вины не признают, 5 августа 2021 года Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение их дела по существу. Фролову также вменяют эпизод особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Он отвечал за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы и, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк». За это чекист избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».
Авдокат Фролова, как пишет «Коммерсантъ», заявил, что вилла в Италии была куплена отцом его клиента, но после смерти хозяина его сын даже не заявил о своих правах на наследство. По словам адвоката, Генпрокуратура поторопилась с заявлением об аресте виллы. Он уточнил, что в материалах дела нет даже кадастровой выписки с указанием имени человека, который сейчас владеет особняком.