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На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк на озере Комо

Бывший офицер ФСБ и подпольный миллиардер Кирилл Черкалин уже получил приговор, но его предполагаемые подельники отказываются признать свою вину. Сейчас в суде решают судьбу их недвижимости, перечень которой занял девять листов
Дмитрий Фролов (в центре)
Дмитрий Фролов (в центре) (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ‎»)

На процессе в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую судьбу имущества предполагаемых мошенников, сообщает «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на участников процесса сообщает, что стороны вскоре будут обсуждать судьбу имущества Фролова и Васильева, арестованного ранее для обеспечения интересов потерпевших.

Под обеспечительные меры попали объекты недвижимости, список которых занял девять листов. Большинство из них, предположительно, принадлежит семье Васильева. «В одном только Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом», — пишет газета.

В перечне арестованного имущества оказался только один объект бывшего полковника Фролова — четырехэтажный особняк на берегу озера Комо в 40 км от Милана.

Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках
Общество
Кирилл Черкалин

Ранее из этого дела было выделено в отдельное производство дело подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, который признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Бывший начальник банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ обвинялся по статьям о вымогательстве особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Прокуратура требовала назначить ему 11 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2011 году Черкалин и его подчиненные Фролов и Васильев похитили 490 млн руб. у бизнесменов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача, заставив их передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования. Гляделкин в тот период проходил потерпевшим по делу бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, обвинявшегося в вымогательстве. Кроме того, Черкалин получал деньги от бенефициара банка «Транспортный» Александра Мазанова. У банка возникли проблемы с ЦБ, и его собственники решили получить покровительство от Черкалина.

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Суд установил, что с ноября 2013 года по февраль 2015 года полковник получил взятки на сумму $850 тыс. (более 52 млн руб. по тогдашнему курсу) за «совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». В ноябре 2019 года в доход государства было взыскано имущество Черкалина и его родственников на общую сумму более 6,3 млрд руб. При обыске в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб. Также у экс-сотрудника ФСБ изъяли пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м, в том числе в Барвихе, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Совокупные доходы семьи Черкалина за предыдущие 14 лет составляли 55 млн руб.

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
Общество
Дмитрий Фролов

В итоге суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима и лишил звания подполковника.

Фролов и Васильев своей вины не признают, 5 августа 2021 года Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение их дела по существу. Фролову также вменяют эпизод особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Он отвечал за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы и, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк». За это чекист избавил кредитное учреждение от надзора Центробанка, позволив ему проводить теневые операции с «сомнительными контрагентами».

Авдокат Фролова, как пишет «Коммерсантъ», заявил, что вилла в Италии была куплена отцом его клиента, но после смерти хозяина его сын даже не заявил о своих правах на наследство. По словам адвоката, Генпрокуратура поторопилась с заявлением об аресте виллы. Он уточнил, что в материалах дела нет даже кадастровой выписки с указанием имени человека, который сейчас владеет особняком.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ФСБ уголовное дело суд арест имущества Кирилл Черкалин
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