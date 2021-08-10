Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов

В грузовиках, автобусах и такси предложили установить приборы, которые проконтролируют, не засыпают ли водители. Сейчас за рулем можно находиться до 10–12 часов в сутки. Минтранс предложил увеличить эту норму

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минтранс предложил контролировать состояние водителей грузовиков, автобусов и такси с помощью приборов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, первым внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Речь идет о системах, которые определяют степень усталости водителей и выявляют признаки засыпания, например с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине, или браслета на руке.

Предложенные поправки позволят увеличить предельное время работы за рулем. По действующим ПДД, водители могут проводить за ним не более 10–12 часов в сутки, контроль осуществляется с помощью тахографов. Минтранс же предлагает прописать в правилах дорожного движения возможность управлять более 10–12 часов в сутки, если в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Водитель, который проехал менее десяти часов и начал засыпать (это зафиксирует прибор), должен будет остановиться отдохнуть.

По оценке Минтранса, новое оборудование обойдется перевозчику в 25–80 тыс. руб. В эту сумму входят стоимость и установка, а также обслуживание прибора на протяжении трех лет.