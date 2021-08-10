Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 09 авг, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 09 авг, 13:50
СК заподозрил бывшего главу правительства Северной Осетии в растрате Политика, 10:05 Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами Экономика, 10:00 Три способа снизить затраты на командировки на 15% РБК и Smartway, 09:59 Взвой среди чужих: как избежать прихода в компанию опасного постороннего Pro, 09:57 Премьер-министр Греции попросил прощения за лесные пожары Политика, 09:57 Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов Общество, 09:39 Как оспорить решение о включении в черный список — три аргумента для ФАС Pro, 09:36 Минобороны объявило о начале основного этапа учений на афганской границе Политика, 09:33 Акции создателя игры PUBG рухнули на 20% во время дебюта на бирже в Сеуле Инвестиции, 09:30 Директора вагона-ресторана задержали после отравления детей на Кубани Общество, 09:19 Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок РБК и ГАЗ, 09:16 Китайский хантинг: как ищут топ-менеджеров в Поднебесной Pro, 09:13 Один из крупнейших производителей водки решил снова развивать алкомаркеты Бизнес, 09:00 Рост себестоимости водки, необратимые изменения климата. Главное за ночь Общество, 08:47
Общество ,  

Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов

В грузовиках, автобусах и такси предложили установить приборы, которые проконтролируют, не засыпают ли водители. Сейчас за рулем можно находиться до 10–12 часов в сутки. Минтранс предложил увеличить эту норму
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минтранс предложил контролировать состояние водителей грузовиков, автобусов и такси с помощью приборов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, первым внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Речь идет о системах, которые определяют степень усталости водителей и выявляют признаки засыпания, например с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине, или браслета на руке.

Предложенные поправки позволят увеличить предельное время работы за рулем. По действующим ПДД, водители могут проводить за ним не более 10–12 часов в сутки, контроль осуществляется с помощью тахографов. Минтранс же предлагает прописать в правилах дорожного движения возможность управлять более 10–12 часов в сутки, если в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Водитель, который проехал менее десяти часов и начал засыпать (это зафиксирует прибор), должен будет остановиться отдохнуть.

По оценке Минтранса, новое оборудование обойдется перевозчику в 25–80 тыс. руб. В эту сумму входят стоимость и установка, а также обслуживание прибора на протяжении трех лет.

Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Внедрение таких систем позволит государству сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350–530 млрд руб., считают в ведомстве. Сейчас он оценивается в 1,78 трлн руб. Минтранс планирует, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. По данным ведомства, новая норма коснется деятельности более 4 млн водителей.

«Очень позитивный момент в том, что законодательная база для введения новых технологий строится на данных статистики», — сказал изданию исполнительный директор группы КСОР (разработчик системы «Антисон») Андрей Белоусов.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

В свою очередь, глава ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин не поддержал идею возможности увеличить нормативы работы водителей. По его словам, действующий максимум, 12 часов, «и так не соответствует Трудовому кодексу». «Правильнее было бы использовать приборы, чтобы принудительно уменьшать допустимое время вождения при фиксации состояния усталости», — считает Мирошин.

Помимо этого неверным решением будет подключать такие приборы к тахографу — «закрытой и защищенной системе», это создаст риски и возможности изменить данные в нем, продолжил эксперт. Он также предложил сначала оценить влияние новых технологий на здоровье человека. В частности, весной прошлого года водители «Мосгортранса» пожаловались на систему «Антисон», утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези, сообщал «Коммерсантъ». В «Мосгортрансе» же эту систему назвали безопасной для водителей. «Излучения меньше, чем в смартфонах. Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», — пояснили РБК в компании.

Президент ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин также не поддержал идею контролировать состояние водителей с помощью приборов. «Это очередное лоббирование интересов производителя очередной коробочки, которую впоследствии обяжут ставить в каждую машину», — уверен он.

По словам Матягина, пока показания с тахографов снимают инспекторы, у водителей всегда будет возможность «договориться на месте независимо от показаний прибора и их количества». В действительности, отмечает эксперт, водители грузовиков не соблюдают установленные нормы вождения и едут до тех пор, пока не захотят спать.

Система контроля за состоянием водителей уже внедрена в Москве. Речь идет о системе «Антисон», которая с помощью лазерных датчиков следит за морганием, поворотами головы и взглядом водителя. По оценке Минтранса, ее внедрение позволило сократить аварийность на 23%.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
водители Минтранс безопасность на дорогах
Материалы по теме
МЧС создаст «карты спасения» для каждой машины на случай ДТП
Общество
Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Общество
МВД подтвердило планы ввести экспресс-тесты на алкоголь для водителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter