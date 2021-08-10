Минтранс предложил контролировать усталость водителей с помощью приборов

Внедрение таких систем позволит государству сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350–530 млрд руб., считают в ведомстве. Сейчас он оценивается в 1,78 трлн руб. Минтранс планирует, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. По данным ведомства, новая норма коснется деятельности более 4 млн водителей.
«Очень позитивный момент в том, что законодательная база для введения новых технологий строится на данных статистики», — сказал изданию исполнительный директор группы КСОР (разработчик системы «Антисон») Андрей Белоусов.
В свою очередь, глава ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин не поддержал идею возможности увеличить нормативы работы водителей. По его словам, действующий максимум, 12 часов, «и так не соответствует Трудовому кодексу». «Правильнее было бы использовать приборы, чтобы принудительно уменьшать допустимое время вождения при фиксации состояния усталости», — считает Мирошин.
Помимо этого неверным решением будет подключать такие приборы к тахографу — «закрытой и защищенной системе», это создаст риски и возможности изменить данные в нем, продолжил эксперт. Он также предложил сначала оценить влияние новых технологий на здоровье человека. В частности, весной прошлого года водители «Мосгортранса» пожаловались на систему «Антисон», утверждая, что инфракрасное излучение приводит к усталости глаз, зуду и рези, сообщал «Коммерсантъ». В «Мосгортрансе» же эту систему назвали безопасной для водителей. «Излучения меньше, чем в смартфонах. Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», — пояснили РБК в компании.
Президент ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин также не поддержал идею контролировать состояние водителей с помощью приборов. «Это очередное лоббирование интересов производителя очередной коробочки, которую впоследствии обяжут ставить в каждую машину», — уверен он.
По словам Матягина, пока показания с тахографов снимают инспекторы, у водителей всегда будет возможность «договориться на месте независимо от показаний прибора и их количества». В действительности, отмечает эксперт, водители грузовиков не соблюдают установленные нормы вождения и едут до тех пор, пока не захотят спать.
Система контроля за состоянием водителей уже внедрена в Москве. Речь идет о системе «Антисон», которая с помощью лазерных датчиков следит за морганием, поворотами головы и взглядом водителя. По оценке Минтранса, ее внедрение позволило сократить аварийность на 23%.