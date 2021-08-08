Общество , 08 авг, 03:13
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Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Минцифры разработало законопроект, в котором предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В нем предлагается считать случаями сбора и обработки используемых для идентификации или аутентификации биометрических персональных данных:
- идентификацию водителей легкового такси;
- идентификацию водителей «транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)»
- проход на территорию организаций, организаций финансового рынка с помощью системы контроля и управления доступом
- участие в собрании участников гражданско-правового сообщества
Предлагаемый Минцифры срок вступления поправок в силу — 1 января 2022 года.
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