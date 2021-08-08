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Общество ,  
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Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Минцифры разработало законопроект, в котором предложило собирать биометрические данные у водителей такси и каршеринга. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В нем предлагается считать случаями сбора и обработки используемых для идентификации или аутентификации биометрических персональных данных:

  • идентификацию водителей легкового такси;
  • идентификацию водителей «транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)»
  • проход на территорию организаций, организаций финансового рынка с помощью системы контроля и управления доступом
  • участие в собрании участников гражданско-правового сообщества

Предлагаемый Минцифры срок вступления поправок в силу — 1 января 2022 года.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Минцифры биометрические данные Такси каршеринг
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