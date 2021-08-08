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В Сибири обнаружили замороженного пещерного львенка возрастом 43 тыс. лет

Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Со стремянкой за $750: как мигранты перебираются из Белоруссии в ЕС

Сбербанк за полгода закрыл в шесть раз больше отделений, чем в 2020 году

Компания такси в США отказалась перевозить вакцинированных от COVID-19

Рогозин выступил за «расстрелы, а не посадки» за коррупцию в оборонке

В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий

Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест

Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз объявили в Сочи

В Гидрометцентре назвали регионы с прогнозом аномальной жары

Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать

Во Франции заявили о наличии вопросов после приговора по делу Калви

Плющенко словами «я прошел это в Ванкувере» поддержал гимнасток Авериных

Тренер «Спартака» назвал «не совсем нормальной» ситуацию вокруг клуба