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В «Мосгортрансе» ответили на сообщения о жалобах водителей на «Антисон»

Система мониторинга за состоянием водителя «Антисон», которая установлена в столичном общественном транспорте, безвредна для водителей. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Мосгортранса».

«Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах. Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», — сообщили в «Мосгортрансе».

Таким образом в «Мосгортрансе» отреагировали на публикацию «Коммерсанта», в которой говорится, что водители жалуются на нарушение зрения, головные боли и тошноту из-за системы «Атисон».

Система «Антисон» представляет собой установленную в кабине наземного транспорта камеру и динамик. Как говорится в комментарии «Мосгортранса», инфракрасная камера при помощи технологии нейросетей постоянно сканирует лицо водителя и анализирует признаки, которые говорят о его усталости: зевание, взгляд в сторону, характерную мимику, закрывание глаз и другие.

В случае потери водителем бдительности система издает звуковой сигнал, срабатывает световое оповещение. Информация передается диспетчерам, которые могут снять водителя с маршрута или направить его на дополнительное медицинское обследование.

Система установлена на 5,6 тыс. единицах транспорта, она успешно прошла тестирование в 2018-2019 годах. Безопасность «Антисна» подтверждается необходимыми сертификатами и ГОСТами.

Как писал «КоммерсантЪ», в январе в сетевых сообществах сотрудников «Мосгортранса» начали появляться жалобы на систему. Издание приводит слова уволившейся из-за «Антисна» водительницы автобуса. Женщина утверждала, что после четырех дней вождения под инфракрасной камерой у нее диагностировали «синдром сухого глаза». Она пожаловалась руководству, но то не отреагировало. В итоге женщина приняла решение уйти с работы.

Как говорится в публикации, работники заказали независимую экспертизу прибора. Исследование выявило превышение интенсивности ИК-излучения в 300 раз. Представители компании-поставщика системы «Антисон» заявили о неправильности проведении экспертизы.

Два года назад систему «Антисон» тестировал ПАО «Магнит» для водителей своего транспорта. Приборы установили в машины, которые доставляют товары на расстояния от 500 км и выше. Тогда в компании заявляли, что система поможет снизить риск внештатных ситуаций на дорогах и дисциплинирует водителей.

Теги: Москва, транспорт, «Мосгортранс», новости РБК
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