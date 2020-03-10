В «Мосгортрансе» ответили на сообщения о жалобах водителей на «Антисон»

Система мониторинга за состоянием водителя «Антисон», которая установлена в столичном общественном транспорте, безвредна для водителей. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Мосгортранса».

«Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах. Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», — сообщили в «Мосгортрансе».

Таким образом в «Мосгортрансе» отреагировали на публикацию «Коммерсанта», в которой говорится, что водители жалуются на нарушение зрения, головные боли и тошноту из-за системы «Атисон».

Система «Антисон» представляет собой установленную в кабине наземного транспорта камеру и динамик. Как говорится в комментарии «Мосгортранса», инфракрасная камера при помощи технологии нейросетей постоянно сканирует лицо водителя и анализирует признаки, которые говорят о его усталости: зевание, взгляд в сторону, характерную мимику, закрывание глаз и другие.

В случае потери водителем бдительности система издает звуковой сигнал, срабатывает световое оповещение. Информация передается диспетчерам, которые могут снять водителя с маршрута или направить его на дополнительное медицинское обследование.