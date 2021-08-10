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Пандемия коронавируса ,  
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Пустят ли непривитых в вузы. Самое актуальное о пандемии на 10 августа

Вузам рекомендовали перевести на удаленку непривитых студентов, прививочные пункты в парках Москвы перепрофилировали, в Китае обвинили США в сокрытии первых заражений COVID. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 21 378 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,4 млн. Выздоровели 5,7 млн человек (18,7 тыс. за сутки), умерли более 166,4 тыс. (плюс 792 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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  • Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов институтов и университетов, а также не заселять в общежития не прошедших вакцинацию.
    Министерство разработало рекомендации по организации обучения в вузах в период пандемии. Среди них — как обучать и заселять в общежития невакцинированных студентов, а также как проводить прививки иностранных студентов.

  • Павильоны «Здоровая Москва», которые перепрофилировали под прививочные пункты, вернутся в привычный формат работы с 9 августа. При этом акцент в их работе будет сделан на выявление последствий COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Москвичи, перенесшие COVID-19, смогут пройти в этих павильонах ряд бесплатных исследований.

  • Симптомы постковидного синдрома могут возникнуть даже через несколько месяцев после болезни, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. По ее словам, у тех, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме, этот синдром может проявиться через месяц.

  • В России на фоне вакцинации от коронавируса снизились запасы донорской крови, сообщили в ФМБА. Кроме традиционного летнего затишья, ситуацию осложнила массовая вакцинация от коронавируса: между первой и второй прививками нельзя быть донором — сдать кровь можно только через месяц после получения второго компонента.
  • Необходимое для заражения число вирусных частиц у штамма коронавируса «дельта» в десять раз меньше, чем у первоначального уханьского штамма, так что этот вариант вируса распространяется быстрее, пояснил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<20 000
0
<40 000
0
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от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 202,2 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 202,7 млн человек, более 4,2 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,9 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн), на четвертом — Франция (6,3 млн), Россия — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

  • Первые случаи заражения коронавирусом произошли в США раньше, чем в Ухане, — в декабре 2019 года, сообщила китайская газета The Global Times, англоязычный печатный орган компартии КНР. Издание обвинило власти Флориды в удалении данных о первых зараженных в штате, 171 пациенте.

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Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

  • В ближайшие годы коронавирус станет сезонной простудой, то есть будет проявляться у заболевших в легкой форме и без симптомов, а его эволюция замедлится после появления доминирующего штамма, считает профессор Нориджской медицинской школы Пол Хантер.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<100 000
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Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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