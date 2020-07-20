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Франция начала выдавать визы россиянам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Визовые центры Франции возобновят работу по всей России. Об этом сообщает компания VFS Global на своем сайте.

В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан. Документы разрешат получать только тем, кому надо во Францию в связи с обучением, работой и воссоединением семьи. Кроме того, граждане России смогут получить возвратные визы.

На сайте указано, что виза не гарантирует возможность немедленного въезда во Францию из-за ограничительных мер, которые ввела республика для борьбы с пандемией коронавируса.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства Франции в России.

Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня
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Ранее, 27 марта, французские власти приостановили выдачи виз до объявления новых распоряжений. На сайте компании VFS Global сказано, что решение касается всех категорий виз, а также уже поданных заявлений.

Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для 14 стран в туристических целях, среди них нет России. В документе, который принял Европейский совет, сказано, что в государствах, которым разрешен въезд, ситуация с коронавирусом должна быть не хуже, чем в самом ЕС. Границы открыли для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Кроме того, в ЕС могут приехать граждане Китая, но только если КНР также разрешит въезд в страну жителям Евросоюза.

По данным Минздрава Франции на 17 июля, в стране было выявлено 174 674 случая заражения коронавирусом. Всего умерли 30 152 пациента. Выздоровели — 79 244 человека.

Теги: коронавирус, визы, Франция
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