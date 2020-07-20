Франция начала выдавать визы россиянам

Ранее, 27 марта, французские власти приостановили выдачи виз до объявления новых распоряжений. На сайте компании VFS Global сказано, что решение касается всех категорий виз, а также уже поданных заявлений.

Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для 14 стран в туристических целях, среди них нет России. В документе, который принял Европейский совет, сказано, что в государствах, которым разрешен въезд, ситуация с коронавирусом должна быть не хуже, чем в самом ЕС. Границы открыли для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Кроме того, в ЕС могут приехать граждане Китая, но только если КНР также разрешит въезд в страну жителям Евросоюза.

По данным Минздрава Франции на 17 июля, в стране было выявлено 174 674 случая заражения коронавирусом. Всего умерли 30 152 пациента. Выздоровели — 79 244 человека.