Франция начала выдавать визы россиянам
Визовые центры Франции возобновят работу по всей России. Об этом сообщает компания VFS Global на своем сайте.
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан. Документы разрешат получать только тем, кому надо во Францию в связи с обучением, работой и воссоединением семьи. Кроме того, граждане России смогут получить возвратные визы.
На сайте указано, что виза не гарантирует возможность немедленного въезда во Францию из-за ограничительных мер, которые ввела республика для борьбы с пандемией коронавируса.
РБК направил запрос в пресс-службу посольства Франции в России.