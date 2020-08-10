Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой

По его словам, рекламу народных промыслов увидят люди, которые приезжают полюбоваться на запуск ракет на космодромы

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генеральный директор «Роскосмоса» предложил по-новому раскрашивать российские космические корабли. Об этом он заявил в интервью ведущему свой собственный проект журналисту Юрию Костину на YouTube.

Как рассказал Рогозин, существуют два варианта, как раскрашивать ракеты и корабля, не рекламируя при этом сам «Роскосмос». В качестве первого варианта он назвал народные промыслы — Гжель, Хохлому, Федоскино. «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции».

Помимо этого, глава «Роскосмоса» предложил изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца. Это, по его мнению, поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» отметил, что американские корабли рекламируют как белые и красивые, но большой вопрос в их надежности. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то. А наша рабочая лошадка («Союз») — рабочая лошадка, которая выполняет задачу», — сказал он.