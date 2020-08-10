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Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой

По его словам, рекламу народных промыслов увидят люди, которые приезжают полюбоваться на запуск ракет на космодромы
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генеральный директор «Роскосмоса» предложил по-новому раскрашивать российские космические корабли. Об этом он заявил в интервью ведущему свой собственный проект журналисту Юрию Костину на YouTube.

Как рассказал Рогозин, существуют два варианта, как раскрашивать ракеты и корабля, не рекламируя при этом сам «Роскосмос». В качестве первого варианта он назвал народные промыслы — Гжель, Хохлому, Федоскино. «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции».

Помимо этого, глава «Роскосмоса» предложил изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца. Это, по его мнению, поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» отметил, что американские корабли рекламируют как белые и красивые, но большой вопрос в их надежности. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то. А наша рабочая лошадка («Союз») — рабочая лошадка, которая выполняет задачу», — сказал он.

Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов»
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«Она быстрей американца. За три часа до МКС грузы доставляет. Из Подмосковья до Москвы за такое время не всегда доедешь», — отметил Рогозин.

В этом же интервью Рогозин допустил наличие жизни на других планетах. «Вселенная бесконечная. И в этой бесконечности можно допустить повторение условий, которые есть на нашей планете», — сказал он.

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В июле 2020 года глава «Роскосмоса» заявил, что новые космические корабли США компаний SpaceX или Boeing являются более просторной и гламурной версией российских кораблей «Союз».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные», — пояснил глава «Роскосмоса».

Рогозин поручил разработать аналог «Бурана» на замену кораблям «Союз»
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<p>Полноразмерный макет корабля &laquo;Буран&raquo;</p>

Он привел в пример новую российскую разработку — «Орел». По его словам, это принципиально новый корабль для работы на дальних орбитах. «Перспективный пилотируемый транспортный корабль «Орел» — это корабль намного более мощный, защищенный и обеспеченный всеми функциями для работы на дальних орбитах, то есть за пределами ближнего космоса», — заверил тогда Рогозин.

7 августа Рогозин сообщил, что поручил разработать крылатый пилотируемый космический корабль, аналогичный советскому «Бурану», который должен сменить корабли «Союз МС». «Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — указал он.

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Гордеев
Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос, космические корабли
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