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Число умерших c COVID-19 в России превысило 15 тыс.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявили 70 летальных случаев среди пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

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Общее число умерших с начала пандемии достигло 15 001.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Артем Филипенок
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