Число умерших c COVID-19 в России превысило 15 тыс.

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За последние сутки в России выявили 70 летальных случаев среди пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Общее число умерших с начала пандемии достигло 15 001.

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