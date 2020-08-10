Общество , 10 авг, 10:35
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Число умерших c COVID-19 в России превысило 15 тыс.
За последние сутки в России выявили 70 летальных случаев среди пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Общее число умерших с начала пандемии достигло 15 001.
Материал дополняется
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i