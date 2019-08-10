Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа

Как пояснили представители Вербер, из-за слабого иммунитета ее организм не смог побороть инфекцию. Fashion-директор ЦУМа умерла в Италии на 62-м году жизни

Алла Вербер (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.

«Мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении.

Коллеги Вербер уточнили, что ее похоронят в Торонто 14 августа.

Вербер умерла 6 августа на 62-м году жизни. Ранее знакомый Вербер, главный редактор Fashionograph Олег Шаран говорил, что причиной ее смерти стал инфаркт, который произошел после анафилактического шока, сепсиса и отказа органов. Телеведущая Ксения Собчак указывала, что она болела «весь год», дважды перенесла воспаление легких.